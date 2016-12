Nettsted peker ut Carlsens aller største svakhet. Norske eksperter er uenige.

Magnus Carlsen er verdens beste sjakkspiller. Det strides slettes ikke de lærde om. Men selv den aller beste har svakheter. I en forhåndsartikkel til lyn- og hurtigsjakk-VM i Qatar pekte chess24.com på det de mener er nordmannens største akilleshæl.

Det anerkjente sjakknettstedet skrev nemlig Carlsen har en tendens til å lide «emosjonelle sammenbrudd» i situasjoner med høyt press. Dette ble trukket frem som noe som potensielt sett kunne bli ødeleggende for Carlsen i Qatar.

Og onsdag kan det bli avgjørende. Presset er svært høyt, i og med at Carlsen neppe en gang tåler å tape ett av de fem avsluttende partiene om han skal vinne hurtigsjakkgull.

Den norske stormesteren Leif Erlend Johannessen er uenig med sjakknettstedets vurdering.

– Jeg synes psyken er én av Carlsens største styrker sammenlignet med de andre i verdenstoppen. Han blir relativt sjelden nervøs, sier Johannessen til Aftenposten.

– Litt som Petter Northug

Sjakkekspert Atle Grønn mener også at Carlsens vinnerskalle først og fremst bør beundres.

– Psyken hans er jo på en måte verdens beste. Han vinner jo alltid når han må vinne, så det er umulig å klage på den. Men jeg tror kanskje at for å ha et så utrolig vinnerinstinkt, er man nødt til å gå litt opp og ned psykisk. Det er litt som Petter Northug. Han er heller ikke helt i likevekt alltid, men han leverer når han skal levere, sier Grønn.

Ordet som går igjen

I New York i november nådde spenningen ultimate høyder. Og da langsjakk-VM ble avgjort med omspill, taklet Carlsen presset og slo Karjakin.

Etter den triumfen fortalte Carlsen imidlertid at han hadde vært langt nede i New York. Han åpnet dessuten for å begynne å jobbe med en psykolog, et scenario han tidligere har avvist.

I løpet av de første konkurransedagene i Qatar, har Carlsen til tider vært frustrert over eget spill. Når bedt om å forklare skuffende resultater, har han ofte brukt ett igjen: Flyt.

– Det var ikke noe flyt, sa han for eksempel til NRK etter sliteseieren over Dimitri Jakovenko i runde 8.

Carlsen ble så bedt om å forklare uttrykket.

– Når man har flyten, kommer trekkene til deg. Tidligere i VM har jeg sittet og gjort trekk jeg skjønner er dårligere, bare fordi jeg ikke kommer på noe bedre, sa Carlsen.

– Flyt handler om å ha selvtillit til å stole på intuisjonen, forklarer Atle Grønn.

– Magnus har verdens beste intuisjon, og det er veldig, veldig viktig med kort betenkningstid, å kunne intuitivt finne det beste trekket, fortsetter sjakkeksperten.

– Det må han jobbe med

Han mener Carlsen til tider kan komme litt ut av rytmen dersom han først går på et tap.

– Et problem er at når han først spiller dårlig, kommer det et dårlig parti til. Det må han jobbe med, å kunne riste det av seg, sier Atle Grønn.

I turneringer med kortere betenkningstid, som i Qatar, kan ofte flyten bli svært avgjørende. Ofte ser man at spillere går på utrolige seiersrekker. Eller så kan det motsatte inntreffe. Under VM i Berlin sakket for eksempel Carlsen plutselig akterut etter å ha startet turneringen på fabelaktig vis.

Leif Erlend Johannessen forteller at det er et velkjent problem i sjakken at intuisjonen kan svikte dersom man begynner å tape.

– Selvtilliten kan plutselig forsvinne. Det skjedde senest med Carlsen i VM: Han begynte å tvile på seg selv. I en sånn situasjon, kan man begynne å tvile på alle avgjørelsene men tar. Man må ha selvtillit i sjakk, sier Johannessen

Onsdag er Magnus Carlsen hvert fall i angrepsposisjon. Dersom verdensmesteren finner den berømte flyten, kan han bli vanskelig å stoppe. Carlsen ligger i et kobbel av spillere på syv poeng, som jakter tetduoen Sjakhrijar Mammedijarov (7,5) og Vassilij Ivantsjuk (8).

Hør siste episode av Aftenpodden Sport hvor vi kårer oss gjennom idrettsåret 2016: