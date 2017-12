Måten Anand vant VM-gullet på, får ekspertene til å reagere

sjakk

23. november 2014: En nedbrutt Anand sitter på en pressekonferanse i Sotsji. Han er 44 år, og har akkurat tapt sin andre VM-kamp. «Kommer du til å legge opp?», lød det fra en reporter. Nei, svarte Anand kontant, til spontan applaus fra salen.

Årene etter har vært vanskelige for Anand. De store bragdene har vært sjeldne. Men nå er han tilbake på toppen.

Fredag sikret han VM-tittelen i hurtigsjakk i Saudi-Arabia – etter seier i omspill mot 26 år yngre Vladimir Fedosejev. Denne gangen var det ringreven som holdt hodet kaldt da det gjaldt som mest.

Anand så rørt ut i etterkant av det han selv beskrev som en «magisk dag».

– Det er en utrolig overraskelse. Det er umulig å beskrive med ord. I år har spillet mitt i hurtigsjakk vært så ujevnt, det kom aldri i gang. I tillegg fullførte jeg nettopp en katastrofal turnering i London. Jeg kom hit veldig, veldig pessimistisk. Jeg prøvde bare å få grep om sjakken min, sa Anand til NRK.

– Ikke særlig begeistret

Gullet kom etter en taktisk genistrek fra Anand. Mens Carlsen brukte krefter på lange partier, nøyde Anand seg ofte med raske remiser. I siste runde ble han og kinesiske Bu Xiangzhi enig om remis etter kun 11 trekk.

Derfor får Anand kritikk for tidvis lite ambisiøst spill – selv om han også hylles for gullet. Underveis i den avsluttende dagen var for eksempel NRK-ekspert Atle Grønn kritisk:

– Jeg har vekslet mellom å rose og kritisere Anand, innledet han.

– Anand bryr seg nok ikke om det, for han har en plan. Og den følger han. At han klarer å følge denne planen til punkt og prikke, er mildt sagt imponerende, sa Grønn.

De to store beholdningene var seirene over Magnus Carlsen og Aleksandr Grisjtsjuk. Men i de fleste partiene var Anand åpenbart fornøyd med remis.

– De gangene han prøver, får han det til. Planen er helt genial hvis den fungerer. Men det er en plan publikum, Caissa (et uttrykk for sjakkgudinnen, journ.anm.) og jeg ikke er særlig begeistret for, sa Grønn før Anand sikret gullet.

Roser Anand

Tidligere toppsjakksjef Jonathan Tisdall var også kritisk til Anand – og flere av de andre toppspillerne – underveis i hurtigsjakk-VM. Han mente kontrasten til hardtkjempende Magnus Carlsen «ikke kunne vært større».

Tisdall har også forståelse for Anands disposisjoner.

– Det er alltid litt deprimerende som tilskuer å se at folk ikke kjemper like hardt som Magnus. Det kan godt hende det var en veldig praktisk avgjørelse fra Anand. Han er nesten 50 – det er en ulempe i moderne sjakk. Jeg tror ikke vi kan kritisere han når han vinner, sier Tisdall.

– Han har spilt masse fine partier.

– En utrolig overraskelse

Da han begynte å utmerke seg på 80-tallet ble Anand kjent for sin lynraske spillestil. Men i de siste hurtigsjakkmesterskapene har han virket som en skygge av seg selv. Han ble nummer 16 i 2016, og nummer 25 året før.

Torsdag beskrev han gullet som en «utrolig overraskelse».

– Jeg synes det er bare latterlig at folk synes han skal legge opp. Han er en legende, sier Jonathan Tisdall.

Nå håper Anand å gjøre som Magnus Carlsen gjorde i 2014: Vinne både hurtigsjakk-VM og lynsjakk-VM på én uke. Også denne gangen går inderen ydmykt til verks. Han peker ut en gammel kjenning som favoritt.

– Magnus er en koloss. Selv etter to tap, kom han tilbake. Han vinner partier så lett. Han er en enorm favoritt i lynsjakk-VM, sier Anand.

Hurtigsjakk-VM – stillingen etter 15 partier:

1. Viswanathan Anand 10,5 poeng (verdensmester etter omspill)

2. Vladimir Fedosejev 10,5 poeng

3. Jan Nepomnjasjtsjij 10,5 poeng

4. Bu Xiangzhi 10 poeng

5. Magnus Carlsen 10 poeng

6. Aleksandr Grisjtsjuk 10 poeng

7. Boris Savtsjenko 10 poeng

8. Raud Mamedov 10 poeng

9. Gadir Gusejnov 10 poeng

9 spillere på 9,5 poeng