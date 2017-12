Carlsen imponerte: – Flott opptur for Magnus

sjakk

Magnus Carlsen har hatt en turbulent start på VM, men i fjerde runde tok han et jafs på flere av sine argeste konkurrenter om VM-tittelen.

– Flott opptur for Magnus, sier NRK-ekspert Torstein Bae.

Carlsen gjorde jobben mot Salem Saleh fra Forente Arabiske Emirater. Saleh kjempet hardt, men til slutt ga han opp like før tiden gikk ut. Dermed står Carlsen med 2,5 av 4 poeng.

– Hvis jeg vinner siste parti, blir det en OK dag. Det blir som i fjor: Ikke veldig bra, men på skuddhold, sier Carlsen til NRK.

Det er spesielt gunstig for Carlsen at ingen av de antatt beste spillerne står med full pott. I fjerde runde tok han et halvpoeng på den russiske duoen Peter Svidler og Aleksandr Grisjtsjuk, som spilte remis.

Slik har Carlsens partier gått i dag:

Runde 3: Remis mot Pavel Eljanov

I runde tre møtte Carlsen sin første skikkelige verdensklassespiller for dagen: Ukrainske Pavel Eljanov.

Carlsen har hatt et godt tak på Eljanov de siste årene, men denne gangen var ukraineren nærmest seier. I sluttspillet klarte imidlertid nordmannen å finne en trygg vei til remis.

Etter 61 trekk ble spillerne enige om remis.

– Jeg synes ikke han leverer på sitt beste her heller, men det blir hvert fall OK, sa NRK-ekspert Torstein Bae etter partiet.

Selv holdt Carlsen motet oppe etter partiet, tross skuffende poengfangst.

– Spillet er ikke noe å rope «hurra» for. Håpet lever fortsatt, men jeg håper å kunne spille litt bedre, sier Carlsen og smiler.

– Det er ikke noe gøy når man spiller dårlig, sa han senere.

Har du fått med deg denne saken?

Runde 2: Seier over Vladimir Dobrov

Magnus Carlsen har etter hvert fått en egen evne til å slå tilbake etter tap. Og det beviste han nok en gang i runde 2.

Han dominerte hele partiet mot russiske Vlaidimir Dobrov, som til slutt måtte gi seg etter 23 trekk.

– Han spilte ikke så veldig bra da. Vi skal ikke vurdere så mye ut fra det partiet. Det var greit å få en seier, da, sa Carlsen til NRK etter partiet.

– Dette var en klar opptur, og veldig overbevisende, sa Torstein Bae i NRK-studio.

Det skal spilles fem runder i hurtigsjakk-VM tirsdag.

Runde 1: Tap for Bu Xiangzhi

I første runde tapte Carlsen for kinesiske Bu Xiangzhi. Til slutt tapte nordmannen på tid - i en langt dårligere stilling.

– Det var litt hakkete fra starten, det var ikke noe flyt ennå, sa Carlsen til NRK.

– Det var jo ganske jevnt og spennende, analyserte Tarjei Joten Svensen, mannen bak sjakknettstedet Matt & Patt.

– Det var en litt skummel åpning for Magnus. Det så tidlig ut som det kunne gå begge veier. I tidsnøden kollapset Magnus. Det var bare ett tabbetrekk som skulle til, fortsatte Svensen.