Ekspert mener dette spesialtrekket ble avgjørende: – En tabbe av Carlsen

sjakk

BU XIANGZHI-MAGNUS CARLSEN 0,5–0,5 (1,5–0,5)

Magnus Carlsen måtte vinne søndag for å ikke ryke ut av World Cup i Tbilisi. Han klarte imidlertid ikke mer enn remis mot den kinesiske stormesteren Bu Xiangzhi.

Etter 33 trekk var det hele over. Dermed er Carlsen ute av den prestisjetunge turneringen, der hele verdenseliten stilte til start.

Bu er rangert som nummer 35 i verden og har imponert i partiene mot Carlsen. Nå er han altså klar for åttedelsfinalen.

– Tabbe

Siden Carlsen tapte for Bu lørdag, spilte han med kniven på strupen søndag. Tatt utgangspunktet i betraktning, fremhevet Norges-toer Jon Ludvig Hammer viktigheten av å overraske Bu i søndagens parti.

Sjakkekspert Atle Grønn mener imidlertid Carlsen startet på uventet vis.

– Magnus spilte en ganske rolig variant. Mange hadde nok trodd at han skulle gå mer aktivt ut. Men taktikken fungerte bra. Han fikk en stilling rett etter åpningen som var ganske lovende, sier Grønn.

På det tidspunktet kunne altså sjakkeksperten se for seg en klassisk Carlsen-seier - et parti der han malte motstanderen i senk. Så kom imidlertid vendepunktet.

– Det var litt sløvt å kjøre kort rokade i det 14. trekket. Det er lett for meg å si, siden jeg hadde tilgang til computer. Men computeren viste at han var sløv, sier Grønn.

Rokade er et spesialtrekk der kongen og tårnet bytter plass. Grønn mener rokaden gjorde det enklere for Bu å bytte brikker og styre partiet inn mot remis - som altså var et resultat Carlsen ikke kunne leve med.

– Med tanke på at han skulle vinne partiet, så var det en tabbe. I og med at Bu fant den beste planen, var det nesten umulig for Carlsen å vinne, sier Grønn.

Første gang på 10 år

World Cup er en utslagsturnering der hver runde spilles som kamper gjennom to spillere. Bu vant altså kampen over Carlsen, med seier i lørdagens parti og remis i søndagens parti.

Som sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen påpeker på Twitter, er dette første gang Carlsen taper en kamp på 10 år. Sist gang var under World Cup i 2007, da han tapte semifinale-kampen mot amerikanske Gata Kamsky.

I mellomtiden har Carlsen blant annet spilt tre VM-kamper, der han har vunnet alle.

Carlsen har aldri vunnet World Cup-turneringen tidligere. Det har derimot flere av konkurrentene hans, deriblant Levon Aronian, Vladimir Kramnik og Sergej Karjakin.