Magnus Carlsen med klar beskjed til FIDE etter VM-gullet

Til slutt kunne Magnus Carlsen feire VM-gull i lynsjakk. Men spillemessig har Carlsen vært gjennom en berg-og-dalbane.

Og sjakkstjernen har dessuten fått kritikk for i det hele tatt å stille i lyn- og hurtigsjakk-VM.

Kritikken har haglet mot det internasjonale sjakkforbundet FIDE etter at de ga mesterskapet til Saudi-Arabia. Innvendingene dreier seg ikke bare om menneskerettighetssituasjonen i landet, men også at israelske spillere ble nektet å delta.

Tidligere denne uken ble det kjent at lyn- og hurtigsjakk-VM skal arrangeres i Saudi-Arabia også de to neste årene. Da Carlsen ble spurt om det, kom Carlsen med en klokkeklar beskjed til FIDE.

– Jeg håper virkelig de får løst problemet med visum til alle land. Jeg synes det har vært mye positivt her også, men til neste gang bør det helst løses, hvis ikke kan man ikke fortsette å ha det her, sa Carlsen til NRK.

– En klar melding fra Magnus

Carlsen ikke vært veldig kritisk til Saudi-Arabia VM tidligere. Men i seiersintervjuet sa han altså klart fra.

Aftenposten har videreformidlet Carlsens uttalelse til manager Espen Agdestein.

– Betyr dette at han vil boikotte VM om ikke alle får delta neste år?

– Vi har ikke rukket å diskutere det, men dette er en klar melding fra Magnus, svarer Agdestein.

Gjennom hele mesterskapet har spillerne skrytt av vertskapets tilrettelegging. I tillegg er premiesummene rekordstore.

Carlsen-rival Hikaru Nakamura og Anna Muzychuk – som vant både lyn- og hurtigsjakk-VM for kvinner i 2016 – boikottet begge mesterskapet i Saudi-Arabia.

Før mesterskapet argumenterte Emil Sutovsky – leder av sjakkproffenes fagforening – for at Carlsen burde gjort det samme.

Ble stemplet som «uakseptabelt»

Visumkontroversen fikk stor oppmerksomhet i dagene før mesterskapet. Representanter for FIDE fortalte at de jobbet på spreng med å skaffe visum til spillere fra Iran, Israel og Qatar.

Spillere fra sistnevnte land fikk til slutt delta i lynsjakken, etter å ha gått glipp av hurtigsjakkmesterskapet. Begge turneringene gikk uten spillere fra Israel og Iran.

Generalsekretær i Qatar sjakkforbund Mohamed Al-Medaihki stemplet FIDEs håndtering som «uakseptabel».

22. desember skrev FIDE-direktør Nigel Freeman i en e-post til Aftenposten at FIDE «jobber for å sikre at alle spillere kan delta». Men FIDE har ikke besvart Aftenpostens henvendelser etter at Israel ble nektet deltagelse.

FIDE har inngått en kontrakt med Saudi-Arabia om å arrangere lyn- og hurtigsjakk-VM i både 2018 og 2019. I tillegg er det aktuelt å arrangere sjakk-OL i landet.

