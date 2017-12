Magnus Carlsen berget mirakuløst remis

sjakk

Carlsen har spilt remis i alle sine seks første partier i London Chess Classic, men fredag burde han fått sitt første tap.

Nakamura spilte seg til et stort overtak, men greide aldri å fullføre jobben.

Amerikaneren spilte i nær 20 trekk med vunnet stilling, og det virket bare som et tidsspørsmål når han kunne feire sin annen seier over Carlsen på 36 partier.

Carlsen ville ikke gi seg og spilte videre inntil Nakamura gjorde en kjempetabbe i trekk 59.

– Det er et lite mirakel at Magnus reddet dette. Han sto en offiser under. Nakamura spilte svært bra og cruiset mot seier, sa Yasser Seirawan i arrangørens sending, ifølge Mattogpatt.no.

Til slutt kunne Carlsen etter trekkgjentakelse hale i land remis.

Han er ett poeng bak Fabiano Caruana, som leder turneringen når tre runder står igjen, og dermed er han fortsatt med i kampen om seier.

Bare tre av 30 partier så langt har fått en vinner. Det er spilt remis hele 27 ganger. Fredag vant Jan Nepomniatsjtsji over hjemmefavoritten Michael Adams, mens de fire andre partiene endte uavgjort.

Carlsen spiller lørdag mot Adams med hvite brikker og jager sin første seier i turneringen.

(NTB)