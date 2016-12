Magnus Carlsen avslo tilbud fra Real Madrid

Tradisjonen tro, etter å ha innkassert VM-tittelen, ble nordmannen invitert til å ta avspark på hjemmebanen til favorittklubben Real Madrid.

To ganger tidligere har nordmannen fått æren av å ta avspark før en kamp på Santiago Bernabéu.

Tilbudet lå nok en gang på bordet, men denne gangen måtte 26-åringen takke pent nei.

– Real Madrid inviterte Magnus, men det passet ikke reiseopplegget dessverre. Det var litt surt, sier manager Espen Agdestein til NRK.

Statskanalen var først ute med å omtale nordmannens nei til det ærefulle oppdraget.

Årsaken til at Carlsen ikke blir å se i midtsirkelen på praktstadion, er at nordmannen har for mange tilbud om dagen.

Og snart er det VM i både lyn- og hurtigsjakk i Qatar. Derfor måtte 26-åringen si nei til flere gode tilbud.

– Det som var litt synd var at vi måtte gå glipp av flere store talkshow i USA. Vi rakk det ikke. Man kan ikke være med på alt. Det er veldig viktig at han får slappe av. Det er helt avgjørende, sier Agdestein til NRK.

26. desember starter Magnus Carlsen og resten av sjakkeliten mesterskapene i Qatar. De første tre dagene spilles det hurtigsjakk, før det 29. og 30. desember skal kåres en mester i lynsjakk.

