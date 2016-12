Carlsen med tirade på direkten: - Dummeste jeg har sett!

Magnus Carlsen (26) måtte ta til takke med sølv i lynsjakk-VM fredag. Sergej Karjakin tok gullet, og fikk med det en liten revansje fra New York-VM i november.

For Carlsen glapp gullet på hjerteskjærende vis.

– Jeg er forbannet egentlig. Det er ikke noe annet å si enn det, sier Carlsen til NRK.

– Helt, helt sykt

En høydramatisk sjakkdag nådde et avgjørende punkt i nest siste runde.

Da sto Carlsen hvileløst og fulgte med på at polske Radoslaw Wojtaszek spilte mot Karjakin.

Dersom Wojtaszek hadde vunnet, ville Carlsen blitt kronet som verdensmester der og da. Og Wojtaszek hadde en strålende stilling på brettet, helt til han tabbet seg ut.

Det var tilsynelatende dette som irriterte Carlsen aller mest i etterkant. Sjakkeneren fyrte av en tirade på direkten.

– Partiet mellom Wojtaszek og Karjakin er noe av det dummeste jeg har sett. Helt, helt sykt, sier Carlsen.

– Han står til vinst. Det er hvert fall ikke mulig å tape. Så finner han en måte å tape på. Det er jævlig surt, forklarer han.

Hammer: - Skjønner Magnus

Carlsen måtte vinne siste parti mot Peter Leko for å sikre VM-tittelen. Da det ble remis, sikret Karjakin gullet med seieren over Baadur Jobava.

– Jeg gjorde ikke jobben min i siste runde, men det er ikke så lett heller å slå ham i svart på kommando. Jeg greide ikke å mobilisere, sier Carlsen.

Da avgjørelsen falt, slo Carlsen ut med armene. I all hast forlot en sønderknust verdensener spillelokalet. Det virket imidlertid ikke som at han hadde klart å roe seg helt ned før han skjelte ut Wojtaszeks spill.

– Jeg skjønner at Magnus er opptatt av det - i det øyeblikket, forteller norgestoer og Carlsens venn Jon Ludvig Hammer til Aftenposten.

– Når Carlsen får dette på avstand, tror du han vil irritere seg mest over sitt eget spill?

– Utvilsomt. Du står for din egen skjebne. Magnus gjorde uansett en fantastisk innsats, og han er i superform.

Karjakin: - Fantastisk

Dermed var det Karjakin som kunne juble for tittelen.

– Fantastisk, sier Karjakin når han får gullbeskjeden av NRK.

– Etter tapet for Magnus (i New York-VM) følte jeg at noe manglet, legger han til.

Hammer er veldig imponert over Karjakin.

– Jeg synes Magnus spilte godt. Det var bare en Karjakin med superkrefter som stoppet ham. Han hadde spist akkurat riktig mengde med tran, sier Hammer med glimt i øyet.

Imponert over ambisjonen

Både Karjakin og Carlsen endte på 16,5 poeng. Karjakin vant imidlertid på tie-break, fordi hans motstandere gjennom turneringen hadde høyere gjennomsnittsrating enn Carlsens.

Dermed endte Carlsen opp med VM-sølv. Daniil Dubov fra Russland tok bronsen.

Tidligere denne uken vant nordmannen VM-bronse i hurtigsjakken.

Carlsen er den eneste spilleren som står igjen med medalje i både lyn- og hurtigsjakk-VM.

– Det er en stabilitet i det Magnus leverer som ingen andre er i nærheten av. Karjakin spilte for eksempel horribelt i hurtigsjakken (19. plass, journ. anm.), før han slo tilbake i lynsjakken. Det er stabiliteten som gjør Magnus til verdens soleklart beste. I tillegg er det den ambisjonen han utviser. Han har vunnet to VM-medaljer på fem dager, og så er han misfornøyd, sier Hammer.

– Har vi for høye forventninger til Magnus Carlsen?

– Nei. Vi andre kan forvente like mye som det han forventer. Han forventer alltid å vinne, og da har vi lov til å slenge oss på det.

Magnus Carlsen: * Født: 30. november 1990 (26 år). * 2004: Stormester som 13-åring. * 2006: For første gang rangert blant de 100 beste i verden. * 2007: Som 16-åring slår han verdensener Veselin Topalov. * 2009: Tidenes yngste verdensmester i lynsjakk. * 2010: 19 år gammel første gang rangert som verdensener. * 2013: Oppnår tidenes høyeste rankingpoeng 2872 (et mål for den relative spillestyrken). * 2013: Ble første norske verdensmester i sjakk med 6,5–3,5 mot Vishwanathan Anand. * 2014: Ble verdensmester i hurtigsjakk og lynsjakk. Forsvarte VM-tittelen sin med 6,5–4,5 mot Vishy Anand. * 2015: Er ubestridt som verdens beste sjakkspiller. * 2016: Forsvarte VM-tittelen sin for annen gang med seier over russiske Sergej Karjakin i New York. * Aktuell: Ble nummer to i lynsjakk-VM bak Karjakin og nummer tre i hurtigsjakk-VM i Qatar.

