Karjakin forbløffer ekspertene: – Dette er spektakulært!

SERGEJ KARJAKIN-FABIANO CARUANA 1–0

Det som nå skjer i kandidatturneringen i Berlin, setter en støkk i sjakkverden.

Fabiano Caruana virket å være i ferd med å sikre en VM-kamp mot Magnus Carlsen. Men så våknet Sergej Karjakin.

Først lå russeren to poeng bak Caruana. Så kuttet han forspranget ned til 1,5 poeng. Så til 1 poeng.

Og lørdag beseiret han Caruana på overbevisende vis – hvilket betyr at de to deler ledelsen med to runder igjen.

– Dette er spektakulært! sier Norges nest beste sjakkspiller Jon Ludvig Hammer til Aftenposten.

Mens Karjakin herjer, sliter forhåndsfavoritt Levon Aronian tungt. Les mer om det her:

«Dette er legendarisk»

Karjakin har reist seg etter en tung start og tatt fire seire på de seks siste partiene. Det er uvanlig på dette ypperste nivået – der mange partier ender i remis.

«Dette er legendarisk», sier den russiske stormesteren og chess24.com-kommentatoren Peter Svidler om utviklingen.

Partiet mot Caruana var over etter 48 trekk. Karjakin spilte risikabelt og vant.

– Det er litt sjokkerende. Dette siste partiet var veldig imponerende. Karjakin ofret kvalitet (tårn for løper, journ.anm.) – da er han tøff, altså. Han viser en voldsom fightervilje, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Jeg blir litt satt ut av dette. Vi ønsker vel egentlig en ny motstander for Magnus, men nå kan det bli Karjakin igjen. Men det ville vært veldig fortjent, siden han har kommet tilbake fra en katastrofestart og vunnet parti etter parti, legger Grønn til.

Har Karjakin som favoritt

Men Karjakin har fortsatt en jobb å gjøre.

I tillegg til russerens triumf lørdag, bidrar også kinesiske Ding Lirens seier over Sjakrijar Mammedijarov til å snu turneringen på hodet.

Nå leder Karjakin og Caruana med 7 poeng – mens Ding, Mammedijarov og Grisjtsjuk følger hakk i hæl med 6,5 poeng.

– Nå er det plutselig vidåpent – kanskje med Karjakin som favoritt. Han har kommet i stimen, mens Caruana fikk seg en smell med dagens tap, sier Jon Ludvig Hammer.

Torstein Bae tenker i lignende baner.

– Karjakin har gjort et fantastisk comeback. Trenden er nå virkelig i hans favør.

Søndag er det hviledag i kandidatturneringen. Runde 13 spilles mandag, før siste runde spilles onsdag.