I over syv år har Magnus Carlsen vært verdens beste. Denne uken kan han bli forbigått.

I kveld spiller Magnus Carlsen sjette runde i Norway Chess mot franske Maxime Vachier-Lagrave. Så langt står han uten seier i turneringen i Stavanger. Søndag ble det nok en gang remis, mot Anish Giri, rangert som nummer 12 i verden.

Lørdag ble han slått i partiet mot armeneren Levon Aronian, i det som ble beskrevet som et av de beste sjakkpartiene dette årtusenet av sjakkspiller Jon Ludvig Hammer.

De svake resultatene i Norway Chess og det siste halve året, gjør at Carlsen har mistet mange poeng på den flytende verdensrankingen. Vi må tilbake til 2011 siden ratingen til Magnus Carlsen har vært lavere enn den er i dag. Toppnoteringen til Carlsen er på 2889, men etter fire remis og ett tap i Stavanger er verdens beste sjakkspiller nede i 2824,4 poeng.

Før Norway Chess har ikke Carlsen tatt ratingpoeng siden juli i fjor, skriver sjakknettstedet Matt og Patt.

Kan miste førsteplassen

Ledelsen til Vladimir Kramnik er på bare 12,3 poeng, noe som kan bety at førsteplassen i teorien kan skifte eier, allerede under turneringen i Stavanger. Der har ledelsen krympet fra 20 til 12 poeng. Alt som skal til er at Kramnik tar 1,5 poeng mer enn Carlsen på de fire siste partiene i turneringen. Forrige gang Carlsen ikke lå som nummer én, var i januar 2010.

– Han kan miste plassen, men da skal han spille ganske dårlig. Jeg tror sannsynligheten for at han beholder plassen er stor. Men trenden er at han ikke kan spille på dette nivået og fortsatt holde førsteplassen lenge. Ledelsen har krympet for nesten hver turnering det siste halve året, sier sjakkekspert Atle Grønn til Adresseavisen.

Selv om Grønn mener at Carlsen fortsatt er verdens beste sjakkspiller om man ser alle disiplinene under ett, er han usikker på om han er aller best på den klassiske langsjakkvarianten.

– Han er én av de beste i langsjakk, men jeg ser ingen spesiell grunn til at man kan mene at han er noe bedre enn de andre på topp 5. Ratingen det siste halve året viser også at han ikke har vært noe bedre enn de andre. Alle sjakkdisipliner under ett er han verdens beste, men det som har vært hans styrke, langsjakk, har han mistet grepet på, mener Grønn.

– Bare hårfint sterkere

Det er stormester og tidligere sjakkspaltist i Aftenposten, Rune Djurhuus enig i.

– Mens Magnus for 3–4 år siden var suveren verdensener i resultater, rating og spillestyrke, syns jeg han de siste 1–2 årene bare har vært hårfint sterkere enn sine nærmeste konkurrenter. Det er tøft å holde seg på toppen, sier han til Matt og patt.

Atle Grønn tror at årsaken til den minskede avstanden mellom Carlsen og resten av sjakkeliten er at de andre er blitt flinkere til å spille som Carlsen, ikke at Carlsen spiller dårligere enn han har gjort tidligere. Da Carlsen slo gjennom var det mye på grunn av at han tok sjakken opp på et nytt nivå, der fokuset var på å presse motstanderne og kjempe på brettet.

– Men så har de andre tatt etter, og de beste i verden spiller ganske likt det Magnus har gjort. Magnus spiller på samme måte som før og har ikke klart å videreutvikle seg. De andre er blitt mye seigere og tøffere, og Magnus får ikke noe gratis lenger. For noen år siden vant han en del partier på at de andre rett og slett ikke var forberedt på et så hardt press gjennom 5–6 timer, sier Grønn.

Usikker på om han blir dominerende igjen

Sjakkeksperten er usikker på om vi noen gang får se en Magnus Carlsen som er så overlegen i sjakkverden som han har vært de siste årene.

– Det er en litt desperat situasjon, fordi jeg ser ikke helt hva han kan gjøre annerledes. Jeg synes han gjør mye riktig, og at han vinner lynsjakkturneringen så suverent viser at sjakkformen er god. Tidligere har han gjort det til en styrke at han ikke legger så mye vekt på åpningen, og dersom han endrer det, frykter jeg at han blir mye mer lik de andre. Jeg ser ikke helt hva han skal gjøre enn å fortsette slik han holder på, sier Grønn.

Han synes derfor det er vanskelig å kritisere verdensmesteren for formen han er i for tiden.

– Han gjør de riktige tingene og kjemper bra. Men det som ga seier før gir bare remis nå. Han kan sikkert bli mer nøyaktig på variantregning og gjøre færre feil, men det er vanskelig når den eneste oppskriften er å gjøre det samme, bare på et høyere nivå. Det er litt som å si til en hundremetersløper å si at han skal løpe ett sekund fortere, når han gjør alt riktig teknisk, sier Grønn.

Stormester i sjakk og tidligere toppsjakksjef Jonathan Tisdall, mener fortsatt at sjakkfansen ikke har noe å bekymre seg over, men mener at trenden må snu snart.

– Hvis han ikke vinner en turnering i løpet av de neste to- eller tre forsøkene, så kan vi begynne å lure på om han har nådd toppen, eller mistet fokus, men jeg ser ingen grunn til å tvile på at han fortsatt er den beste i verden. Det er noen andre som har økt eget nivå, og Magnus har tatt flere sjanser i det siste, sier han til Matt og patt.

– Han er nok forbannet

Grønn tror at situasjonen gjør Carlsen forbannet, og at han vil bli mer og mer frustrert jo lengre tid det vil ta uten seier. Carlsen har vært svært selvkritisk etter de mange remisene i Stavanger, og mener selv at han har spilt «helt ræva».

– Magnus hater å ikke være best, og nå ligger han på åttendeplass og ser ikke ut som en klar verdensener. Han er vant til å være den beste, og har et veldig utviklet konkurranseinstinkt. Så jeg tror han er ganske forbanna. Han kommer til å prøve igjen i dag, og om det ikke går veien blir han bare mer og mer frustrert, sier Grønn.

I kveld spiller han sjette runde mot franske Maxime Vachier-Lagrave. Med to poeng på de fem første kampene, er det lang vei opp til Hikaru Nakamura som har førsteplassen med 3,5 poeng. Atle Grønn tror statistikken tilsier at det vil bli nok en remis i kveld, og at seieren ikke blir norsk i år.

– Det skal veldig mye til for at han skal vinne turneringen, men han kan uansett rette opp inntrykket med en fin avslutning. Det er vanskelig å ta igjen 1,5 poeng på fire runder, da må Magnus vinne minst tre partier, avslutter Grønn.

Kveldens motstander deler nest sisteplassen med Carlsen. Bare Anand har færre poeng i turneringen så langt. Magnus Carlsen har selv gitt opp å vinne Norway Chess.

– Jeg er ikke håpløst langt bak, men jeg spiller så dårlig at det ikke er noe tema engang. Klarer jeg et godt parti, kan vi kanskje snakke om å klatre litt, sa Carlsen.