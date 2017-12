I fjor ønsket Carlsen endring. Nå kan de nye reglene ødelegge - eller redde - gulldrømmen

sjakk

Magnus Carlsen var storfavoritt før hurtigsjakk-VM i fjor. Men gullet glapp på hjerteskjærende vis.

Carlsen havnet på like mange poeng som gullvinneren Vasilij Ivantsjuk og sølvvinner Aleksandr Grisjtsjuk. Nordmannen ble likevel dømt bak fordi han hadde møtt dårligere rangerte motstandere i løpet av turneringen.

Etter det siste partiet la ikke Carlsen skjul på at han ønsket en regelendring. «Jeg skulle gjerne hatt omspill, jeg», uttalte han.

Les mer om hvordan Magnus Carlsen ligger an her:

Slik avgjøres det

Og nordmannen har fått viljen sin. Dersom flere enn én spiller har like mange poeng, blir de skilt på denne måten:

1) Det vil bli arrangert omspill, som spilles som et lynsjakkparti (tre minutter pr. spiller).

2) Hvis flere enn to spillere har like mange poeng, blir de to omspill-duellantene valgt slik:

A. Innbyrdes oppgjør (gjelder kun hvis alle spillerne som har like mange poeng har spilt hverandre.

B. Sammenlignet rating på alle man har spilt mot.

C. En såkalt «Bucholz-cut.» Dette kriteriet måler hvor mange poeng en spillers motstandere har tatt i løpet av turneringen.

D. Antall partier spilt med svarte brikker.

Det er riktignok svært usannsynlig at punkt C og D blir nødvendige for å skille spillerne.

Les hele regelverket for turneringen her.

Siste VM-dag ligger an til å bli en batalje helt til siste slutt. Fortsatt kan imidlertid de nye reglene både redde og ødelegge Carlsens gulldrøm.