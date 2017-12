Carlsen tapte VM-kappløp mot Anand: – Det blir ikke lett å sove nå

sjakk

MAGNUS CARLSEN-ALEKSANDR GRISJTSJUK 0–1

Torsdag kveld ble Viswanathan Anand verdensmester i hurtigsjakk. Inderen kjempet lenge mot Magnus Carlsen. Til slutt sikret han tittelen etter å ha beseiret Vladimir Fedosejev i omspill.

Magnus Carlsen kjempet til siste slutt – men måtte gi tapt i kampen om gullet. Et tap for Aleksandr Grisjtsjuk i siste runde ble skjebnesvangert.

Før siste runde var de gamle rivalene Viswanathan Anand og Magnus Carlsen i tet – med ti poeng hver. Det tok ikke lang tid før beskjeden kom: Anand hadde spilt remis mot kinesiske Bu Ziangxhi.

Dermed kunne Carlsen sikre VM-gullet med seier. Nordmannen havnet imidlertid i trøbbel tidlig mot Grisjtsjuk. NRK-ekspert Torstein Bae beskrev åpningen som «mislykket». Russerens fremskutte e-bonde ble en verkebyll i Carlsens stilling.

Carlsen prøvde febrilsk å kjempe tilbake, men mislyktes. Etter 60 trekk ga han seg.

– Det er veldig skuffende, selvfølgelig. Jeg spilte veldig dårlig ganske tidlig. Etter det var det en oppoverbakke. Jeg tror jeg fikk litt sjanser, men greide ikke ta dem, sier en skuffet, men fattet Carlsen til NRK.

Allerede fredag stiller Magnus Carlsen i lynsjakk-VM.

– Vi får se. Det blir ikke så lett å sove nå, tror jeg. Det er veldig skuffende.

Les om hvordan de tidligere partiene gikk her:

RUNDE 14: VLADISLAV ARTEMJEV-MAGNUS CARLSEN 0,5-0,5

Carlsen tok sin andre strake remis - denne gangen mot russiske Vladislav Artemjev. Dermed klarte han ikke avgjøre hurtigsjakk-VM før siste runde.

Carlsen var aldri virkelig nær å vinne partiet. Etter 36 trekk tok spillerne hverandre i hånden.

– For å være helt ærlig har luften gått litt ut av ballongen de siste rundene, sa Carlsen til NRK etter partiet.

RUNDE 13: MAGNUS CARLSEN WANG HAO 0,5–0,5

Magnus Carlsen måtte nøye seg med remis mot kinesisk Wang Hao i det tredje siste partiet i hurtigsjakk-VM.

Carlsen kjempet for seier i hele 52 trekk – selv om partiet så ut som en død remis veldig lenge. På slutten, da Wang Hao hadde fullstendig blokkert stillingen, tenkte likevel Carlsen i noen sekunder. Da begynte kineseren plutselig å flire av nordmannen.

– Han ler av Magnus, rett og slett, sa stormester Kjetil A. Lie i NRK-studio.

Kollega Torstein Bae hadde en teori om hvorfor. Han regnet med at kineseren så på stillingen som en så åpenbar remis, at han ble forbauset over at Carlsen kjempet videre.

– Det er en total blokade, sa Bae.

– Det er ingen måte å komme videre på, la han til.

Det innså etter hvert også Carlsen. Remis var uansett et brukbart resultat for nordmannen, som beholdt ledelsen i hurtigsjakk-VM.

RUNDE 12: VLADIMIR FEDOSEJEV-MAGNUS CARLSEN 0–1

Nordmannen malte Fedosejev i senk, og tok en imponerende seier. Dermed overtok han VM-ledelsen for første gang i Riyadh. Carlsen vant etter et uvanlig langt hurtigsjakk-parti – på 84 trekk.

– Fantastisk! sa NRK-ekspert Torstein Bae om hvordan Carlsen vant.

Også mot Fedosejev var Carlsens parti det som varte lengst på toppbordene, men til slutt var det få muligheter igjen på brettet. I NRK-studio mente stormester Kjetil A. Lie at Fedosejev hadde gått inn i partiet med en tydelig remis-strategi. Torstein Bae beskyldte Fedosejev for å ha valgt en «feig» åpning.

– Det satt fryktelig langt inne. Det er ofte sånn når han bare vil ha remis, så kan jeg ofte tillate meg litt mer. Jeg sto ikke best på noen måte – han sto kanskje bedre. Men i og med at han ikke spilte for å vinne, følte jeg at jeg kunne presse uten så mye risiko. Til slutt ble feilmarginen hans litt mindre enn den har vært tidligere. Det er det som avgjorde, sa Carlsen til NRK.

RUNDE 11: LEVAN PANTSULAIA-MAGNUS CARLSEN 0–1

Første motstander var Levan Pantsulaia (31). Den georgiske stormesteren beseiret Carlsen i hurtigsjakk-VM i fjor, men denne gangen fikk nordmannen sin revansje.

Carlsen var på krigsstien. Han satset alt på et risikabelt angrep – og lyktes. Da spillerne nærmet seg 30 trekk begynte Carlsen å sikte seg inn på Pantsulaias konge – og det tok ikke lang tid før nordmannen fikk en fordel.

Pantsulaia kjempet imidlertid desperat videre. Carlsen måtte grave dypt, men til slutt fant han løsningen. Etter rundt 50 minutter – et langt parti for å være hurtigsjakk – kunne Carlsen innkassere seieren.

– Det hakket egentlig fra starten, men det holdt så vidt til slutt, sa Carlsen til NRK.