Erkerivalen var klokkeklar på hva som feiler Magnus Carlsen, men NRK-ekspert kontrer: – Det har folk sagt i ti år

Store formsvingninger gjør sjakk på toppnivå uforutsigbart. I storturneringer de siste årene har imidlertid én ting vært bortimot gitt: At Magnus Carlsen sikrer et toppresultat. Derfor var syvende plassen i Norway Chess skuffende for verdensmesteren.

To tap og kun én seier på de ni partiene fører med seg et uunngåelig spørsmål: Hva feiler det Magnus Carlsen?

Tidligere verdensmester Vladimir Kramnik hadde klare tanker om nettopp det etter at han sikret en sjelden seier over Carlsen i runde 7 av Norway Chess.

– Det er klart at Magnus ikke er i god form. Jeg merket også at åpningsforberedelsene hans ikke er bra. Han har problemer med svart, som han hadde mot Aronian. Han må jobbe med åpningene sine, sa Kramnik etterpå, ifølge TV 2 .

– Har vært sagt i ti år

Kramnik var altså klokkeklar på at Carlsen er nødt til å jobbe med sjakkåpningene sine. Kramniks teori er imidlertid langt fra banebrytende, ifølge NRK-ekspert og internasjonal mester i sjakk Torstein Bae.

Han kommer dessuten med et motargument, og påpeker at Kramnik og Carlsen har forskjellige måter å jobbe på.

– Dette har vært sagt i ti år. Man har lenge anerkjent åpningene som Magnus’ svakeste punkt. Han er ikke den som jobber ti timer hver dag med å pugge og studere åpninger. Det er ikke hans metode, sier Bae til Aftenposten.

– Magnus er en mer kreativ spiller, som ofte er veldig smart i åpningen likevel. Han har ofte overrasket med uvanlige løsninger, og klart å lure seg unna, fortsetter Bae.

Sjakkeksperten understreker imidlertid at Carlsen har forbedringspotensiale i åpningsspillet.

– Det er en fase Magnus er sårbar i. Kanskje han må finne opp noen nye ideer, sier Bae, som får støtte av Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn:

– Han må sikkert jobbe med det. Men det var ikke åpningene som gjorde at han hadde en dårlig turnering, sier Grønn.

Anand: – Interessant

Kramnik har vært Carlsens erkerival gjennom store deler av nordmannens karrière på toppnivå. Spesielt før nordmannen ble verdensmester barket duoen sammen til en rekke ordkriger.

En annen gammel kjenning av Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, svarte diplomatisk da han ble spurt om Kramniks analyse om at Carlsen er blitt for forutsigbar. Anand påpekte at det var en «interessant observasjon», men at han måtte tenke mer over det.

Carlsens VM-motstander fra 2013 og 2014 antydet imidlertid at Carlsens suksess har kommet på tross av åpningsspillet.

– Med Magnus har det alltid vært slik at det ikke har noe å si hva han gjør (i åpningene, journ.anm.). Han vil alltid skape litt magi uansett, sa Anand, før han la til at han fortsatt hadde tro på at Carlsen kan lykkes med denne tilnærmingen.

– Spilte dårlig med hvit også

I partiet mot Kramnik hadde Carlsen svarte brikker. Totalt i Norway Chess klarte Carlsen bare to remis og to tap på fire partier med svarte brikker. Nederlagene kom mot turneringsvinner Levon Aronian og Kramnik.

Sistnevnte var rask med å påpeke at Carlsen sliter med svarte brikker. Atle Grønn, som er internasjonal mester (IM) i sjakk, er imidlertid usikker på om det er der skoen trykker.

– Han spilte dårlig med hvit også. Med svart har han vært litt for forutsigbar, sier Grønn.

Torstein Bae påpeker at man alltid er mer sårbar når man spiller med de svarte brikkene.

– Med hvit kan man tillate en god del uten at man får en dårligere stilling. Med svart er man litt under press fra start, forklarer Bae.

Carlsen: – Finnes ingen lettvint løsning

De to norske ekspertene stiller seg altså litt tvilende til Kramniks kritikk av Carlsen.

Etter det siste Norway Chess-partiet mot Anand fredag tok Carlsen selvkritikk – uten å være spesifikk på nøyaktig hva som ligger bak de de sjakklige vanskene.

Verdensmesteren lovet imidlertid å jobbe hardt for å slå tilbake.

– Det finnes ingen lettvint løsning eller noe. Jeg må jobbe for det, sa Carlsen til Norway Chess-arrangørens offisielle studiosending.

De neste dagene skal Magnus Carlsen og resten av verdenseliten spille lyn- og hurtigsjakkturneringer i regi av Grand ChessTour. Det hele starter med hurtigsjakkturnering i Paris onsdag.