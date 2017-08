Garry Kasparov unngår Magnus Carlsen. Ekspert tror et bevisst valg ligger bak.

Store forventninger preger sjakkverden. Mandag gjør selveste Garry Kasparov comeback.

54-åringen, som ifølge mange er tidenes beste sjakkspiller, skal spille en lyn- og hurtigsjakkturnering i St. Louis, USA. Første runde begynner klokken 20 mandag kveld norsk tid.

– Det blir veldig spennende å følge med. Jeg forventer at han slår bra fra seg, selv om han er en godt voksen mann og ute av konkurransetrening, sier NRK-ekspert Torstein Bae til Aftenposten.

Han idoliserte Kasparov da russeren dominerte sjakken for 20–30 år siden.

Da Kasparov annonserte comebacket, snakket Carlsens manager Espen Agdestein om muligheten for å organisere en Kasparov-Carlsen-kamp. Les mer om det her:

– Hadde ikke spilt mot Magnus

I St. Louis møter Kasparov blant andre Fabiano Caruana, Sergej Karjakin, Hikaru Nakamura og Levon Aronian. Med andre ord: Stort sett hele verdenseliten – bortsett fra Magnus Carlsen.

Også da Kasparov spilte en mindre høytidelig turnering i fjor, var ikke Magnus Carlsen med.

Under nylig avsluttede Sinquefield Cup gjorde Carlsen det klart at han gjerne skulle spilt turneringen. Verdensmesteren forklarte imidlertid at beslutningen om å droppe turneringen ble tatt før Kasparov meldte seg på.

– Jeg tror ikke Kasparov hadde stilt opp hvis Magnus deltok, sier Torstein Bae.

– Når Kasparov er med, har han forhåpninger om å vinne. Sjansene for det er mye større dersom Magnus ikke er med. For Kasparov sin del handler det nok litt om å ikke ta for mye vann over hodet, sier Bae.

Agdestein: – Han er sinnssykt ærgjerrig

De siste årene har Carlsen vært verdens klart beste i lyn- og hurtigsjakk. Dermed ville han også vært storfavoritt dersom han spilte turneringen i St. Louis som starter mandag.

I stedet er det én diskusjon som herjer blant sjakkinteresserte i disse dager: Hvor godt kommer Garry Kasparov til å gjøre det?

– Det er morsomt å se det som om det som, etter mitt og manges syn, er historiens beste spiller fortsatt har det kaliberet, sier Bae.

Simen Agdestein har selv spilt mot Garry Kasparov. Han tviler på at russeren stiller kun for moro skyld.

– Han er sinnssykt ærgjerrig. Han skal vinne absolutt alt. Det spiller ingen rolle om det er simultansjakk, eller hva som helst: Det er dønn alvor. Han har nok jobbet hardt før denne turneringen, og tar det nok kjempeseriøst, sier Agdestein.

– Ingen planer om å spille mer

Agdestein trekker frem Kasparovs fakter og engasjement ved brettet som en kilde til underholdning. For det er nemlig karismaen til Kasparov som mange sjakkinteresserte har savnet.

Det er spådd at det vil være massiv internasjonal interesse rundt turneringen i St. Louis – på grunn av Kasparovs deltagelse.

Det har også vært spekulasjoner om hvorvidt Kasparov vil spille flere turneringer. Den diskusjonen har imidlertid Kasparov selv avfeid.

– Jeg har ingen planer om å spille mer etter denne turneringen, sier Kasparov ifølge The Telegraph.

– Dette er ikke slutten på tilværelsen som sjakkpensjonist, det er bare en fem dagers pause. Menneskerettighetsarbeid, å skrive, å forelese, stiftelsen min og spesielt å tilbringe tid med familien min – de tingene er livet mitt i dag, sier Kasparov, før han fortsetter med en sjakkreferanse:

– Og jeg vil ikke risikere å ødelegge en vinnende stilling.