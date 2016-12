Ekspert satt ut av Carlsen: - Jeg tenkte «hva er dette for noe rør?»

Magnus Carlsens toårige periode som hurtigsjakkverdensmester er over, etter at han ikke vant frem i gullkampen i Qatar onsdag.

Nordmannen endte opp med bronse, selv om han vant siste parti mot Shakrijar Mammedijarov.

– Jeg er ikke fornøyd med bronse. Når jeg først lå så dårlig an, er det greit, sier Carlsen til NRK.

Carlsen endte opp med like mange poeng som gullvinner Vassilij Ivantsjuk og sølvvinner Alexander Grisjtsjuk, men Carlsen havnet bak på kvalitet.

Kvalitet, en vanlig «tie-breaker» i sjakk, er gjennomsnittsratingen til motstanderne en spiller har møtt. Dette tallet var lavere for Carlsen. Det vil si at Carlsen spilte mot lavere rangerte motstandere i løpet av turneringen enn sine to overmenn.

Carlsen nådde altså ikke målet sitt, men i løpet av dagen viste han likevel storhet. Høydepunktet kom i 14. runde da han beseiret kompisen Jan Nepomnjasjtsjij, og Carlsen spilte tidvis glimrende. Det var et tydelig svar på tiltale, for på ett tidspunkt så det bekmørkt ut.

Etter dagens første parti, mens spillerne beveget seg fra spillebordene, ble nemlig stillheten brutt av et skrik oppe fra VIP-området.

Det kom fra Magnus Carlsen.

Verdensmesteren, som før VMs avslutningsdag hadde uttalt at han ikke hadde råd til å avgi særlig mange poeng på finaledagen, hadde skreket ut i frustrasjon etter sitt tap for ukraineren Anton Korobov.

– Veldig, veldig sint

Nederlaget var av den hjerteskjærende sorten. Ikke bare på grunn av betydningen for gullsjansene, men også på grunn av måten den kom på. Carlsen trodde han var på vei mot sjakk matt, men overså et forsvarstrekk fra Korobov.

– Horribelt, sa Carlsen til NRK.

I det intervjuet svarte han profesjonelt på spørsmålene som kom. Det var vanskelig å se følelsene som boblet inne i ham, følelsene som få minutter senere skulle få sitt utløp oppe i VIP-området.

Etter seieren over Vidit Gujrathi i neste runde, som var første steg i et imponerende comeback fra verdensmesteren, bekreftet Carlsen at skriket kom fra ham.

– Jeg var ikke klar over at det var så lytt her, sa Carlsen, som la til at han hadde vært «veldig, veldig sint».

– Sett ham slik tidligere

Sjakkjournalist Tarjei Joten Svensen, som var på plass i Doha onsdag, fortalte at mange kunne høre skriket til Carlsen, men at det ikke forstyrret noen av de øvrige spillerne.

– Vi har sett ham reagere slik tidligere. Vi så det blant annet under lynsjakk-VM i Berlin i fjor. Det er spesielt smertefullt for en sjakkspiller å gjøre en så elementær feil. Stillingen var «kliss vinst». Da blir man frustrert når man taper, sier Svensen, som selv er en spiller på mesternivå.

Tapet ble til slutt ødeleggende for Carlsens gulljakt, men det vil også bli husket som starten på et comeback. Kanskje klarte Carlsen å kanalisere frustrasjonen til gnist på brettet. I de påfølgende tre rundene vant Carlsen over inderen Gujrathi og russerne Alexander Riasantsev og Nepomnjasjtsjij.

Måten Carlsen reagerte etter nederlaget for Korobov, fikk også sjakkhistoriker Øystein Brekke til å hente frem lovordene.

– Magnus er fantastisk på å slå tilbake, det er kanskje hans kjennetegn nummer én. Når man får seg en slik smell, får de fleste en negativ reaksjon. Men akkurat der er Magnus helt fantastisk. Jeg trodde nesten ikke at han ville klare det etter tapet for Korobov, da tenkte jeg heller «hva er dette for noe rør?», forklarer Brekke overfor Aftenposten.

Sjakkekspert Atle Grønn mener Carlsens spill stort sett var på et veldig høyt nivå onsdag.

– Han spilte egentlig fantastisk i dag. Han overså bare løper g2-trekket til Korobov i det første partiet. Han trodde han hadde forsert gevinst (sjakk matt innen få trekk, journ. anm.), men i stedet var det en katastrofal regnefeil, sier Grønn.

Fornøyd med snuoperasjonen

Carlsen hadde vært veldig selvkritisk hele denne uken i Qatar, men etter seieren over Nepomnjasjtsjij var tonen en helt annen. Plutselig gliste Carlsen fra øre til øre.

– Jeg er veldig fornøyd med hvordan jeg har tatt meg sammen. Det så ikke så lyst ut etter det første partiet, sa Carlsen.

Men selv etter seieren over Nepomnjasjtsjij, som førte han opp i en tetgruppe på fem mann før siste parti, understreket Carlsen at han fortsatt hadde en vanskelig oppgave.

Da ukraineren Vassilij Ivantsjuk avgjorde sitt siste parti, var Carlsens gulldrøm knust.

Til slutt var det tapene tidligere i turneringen som felte Carlsen.

Da Carlsen vant hurtigsjakk-VM i 2014, tapte han bare ett av 15 partier. I Berlin i fjor tapte han ingen partier. I Doha tapte han imidlertid tre ganger – ett parti hver dag - mot Levan Pantsulaia, Vassilij Ivantsjuk og Anton Korobov.