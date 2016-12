Ekspert: – Det blir ikke noe lettere for Carlsen å ta gull nå

I livestudio nederst i saken kan du følge Carlsens gulljakt direkte fra klokken 13.

I går endte det med bronse for Magnus Carlsen i hurtigsjakk-VM. Men allerede i dag starter Carlsen en ny gulljakt!

Nå skal verdensmesteren i lynsjakk kåres. Det innebærer at hver spiller får tre minutter på å fullføre partiet, i tillegg til to sekunder ekstra pr. trekk. Mesterskapet spilles over 21 runder, fordelt på to dager.

Magnus Carlsen er kjent for å være en råsterk lynsjakkspiller, og er blant de store favorittene. Russeren Alexander Grisjtsjuk er riktignok regjerende verdensmester i displinen.

Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn er klar på at Carlsen har en vanskelig oppgave foran seg, men tror vi kan få se en revansjelysten verdensener.

– Det blir ikke noe lettere å vinne dette, men Magnus er kanskje ekstra motivert nå. I utgangspunktet er lynsjakk enda mer åpent enn hurtigsjakk, sier Grønn.

Han tror verdensstjerner som Hikaru Nakamura og Maxime Vachier-Lagrave, som begge skuffet stort i hurtigsjakken, også er revansjelystne nå.