Egen privatsjåfør, kiropraktor og båtturer – her er luksusgrepene som lokker verdens beste sjakkspillere til Stavanger

I 2013 så Norway Chess dagens lys. Fire år senere er det ingen som lenger stusser over at verdens beste sjakkspillere reiser til Stavanger hvert år – det er blitt normen.

Årets utgave er historisk. Aldri før har det vært samlet et like sterkt felt – hvis man tar spillernes gjennomsnittsrating i betraktning.

Mike Klein er innholdsredaktør for nettstedet chess.com. På spørsmål om han for 20 år siden hadde sett for seg at Norge skulle være vertskap for én av verdens største sjakkturneringer, svarer Klein kontant:

– Nei.

– Ikke vondt ment, men Skandinavia som helhet var ikke engang på radaren min da jeg var en sjakkfrelst guttunge på 1980- og 90-tallet, legger Klein til.

– Topp tre

Nå har det endret seg – og Magnus Carlsen er naturligvis en stor del av årsaken. Carlsen er ikke bare blitt en merkevare i seg selv – han har også satt Norge på sjakk-kartet.

Under VM-turneringer er norske selskaper blant de mest synlige sponsorene. Det amerikanske nettstedet chess.com satser plutselig på norsk innhold. Når det kommer til TV-kanaler, er det stort sett kun de norske som sender storturneringene.

Likevel er kanskje Norway Chess det fremste eksempelet på «norskifiseringen» av verdenssjakken. Ifølge Mike Klein er imidlertid ikke Norway Chess den aller mest prestisjetunge turneringen i verden.

– Hvis man sammenligner invitasjonsturneringer der alle møter alle, er det lett blant topp fem og sannsynligvis topp tre. Norway Chess mangler litt av historien til Wijk aan Zee-turneringen, for eksempel, men turneringen fortsetter å tiltrekke seg spillere som tilhører den absolutte eliten, sier Mike Klein.

Han får støtte fra sjakkjournalist Tarjei J. Svensen, som har reist rundt for å dekke sjakkturneringer i en årrekke.

– Det er vanskelig å si noe annet enn at Norway Chess er helt oppi der. Det de har fått til er veldig imponerende, at turneringen holder så høyt nivå femte året på rad, sier Svensen.

Får privatsjåfør

Men hvordan har Stavanger-turneringen egentlig etablert seg blant de mest prestisjetunge – på så kort tid?

Kuriøse ideer og ambisiøse mål er blant suksesskriteriene – ifølge styreleder i Norway Chess Kjell Madland. Han fremhever også viktigheten av å legge til rette for spillerne.

– Vi vet at i andre turneringer er det ikke alltid spillerne blir hentet på flyplassen. Alle sånne ting er viktige for oss, sier Kjell Madland.

Tiltakene går helt ned til detaljnivå. Under fjorårets turnering fikk den tidligere verdensmesteren Vladimir Kramnik vondt i ryggen. Da fikset arrangøren kiropraktor på dagen. Her er noe av de andre frynsegodene spillerne får:

Henting på flyplassen i biler med sjakkdekorasjon.

Egne biler med privatsjåfør.

Tilgang på lege, fysioterapeut og optiker.

Tilrettelagte aktiviteter som fotball og sykkelturer.

Dagsturer, for eksempel til Preikestolen.

– De er ikke vant til dette

I idretter som tennis og fotball er slik luksus blitt hverdagskost. Det er det ikke for verdens beste sjakkspillere.

– Spillerne er veldig hyggelige. De er ikke vant til dette, forteller Madland.

Luksus-tiltakene kommer i tillegg til vanlige kostnader som hotellopphold.

Tilretteleggingen koster. Turneringen har et budsjett på rundt syv millioner kroner, forteller Madland. Han tror turneringens servicegrad har vært avgjørende for at stjernespillerne fortsetter å komme.

– Vi vet at dette betyr veldig mye for spillerne. Noen av dem har også gjort det klart at dette er en turnering de absolutt ønsker å være med på, sier Madland.

Vil holde på i mange år til

Magnus Carlsen ble engasjert som ambassadør for turneringen før oppstarten i 2013. Turneringen har imidlertid ikke vært en parademarsj for verdens desidert beste sjakkspiller.

De to første utgavene ble vunnet av Sergej Karjakin, før Veselin Topalov vant i 2015. I 2016 kunne imidlertid Carlsen endelig juble for turneringsseier.

– Det betyr sikkert litt ekstra for de andre å spille på Magnus’ hjemmebane. De skjerper seg ekstra når de skal møte ham, sier Tarjei Svensen.

Han får støtte av Mike Klein, som også tror at Norway Chess er mer attraktiv nettopp fordi den spilles i verdensmesterens hjemland.

– Det er en slags mystikk ved å dra til verdensmesterens hjemmebane og prøve å slå ham, sier Klein.

I år forsøker Magnus Carlsen å koble grepet om «sin» turnering. Vinner Carlsen sammenlagt, blir han den mestvinnende – sammen med Karjakin – i Norway Chess-historien.

Den historien har bare så vidt startet. Det håper hvert fall Kjell Madland.

– Målet er å holde på i mange år til, sier han.