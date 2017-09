Dropper planene om sjakk-VM i Stavanger: – Blir for tøft

Norge har verdens beste sjakkspiller. Men enn så lenge har ikke Magnus Carlsen fått muligheten til å spille om VM-titler på hjemmebane.

Tidligere i år ble det klart at VM-kampen i langsjakk i 2018 ikke går i Oslo, etter at søknaden om statsstøtte ble avslått.

Parallelt jobbet styreleder i Norway Chess, Kjell Madland, for å få lyn- og hurtigsjakk-VM til Stavanger i romjulen. I april fortalte Madland til sjakknettstedet Matt & Patt at det fortsatt var håp om VM i Stavanger, selv om også dette arrangementet ikke fikk statsstøtte.

Nå bekrefter imidlertid Madland overfor Aftenposten at planene for lengst er skrinlagt. Han åpner imidlertid for at Stavanger kan sikre seg lyn- og hurtigsjakk-VM ved en senere anledning.

– Det har ikke vært hemmelig

Det er selskapet AGON som arrangerer verdensmesterskapene i sjakk. Selskapet skal ha ønsket seg Stavanger som arrangør for lyn- og hurtigsjakk-VM i romjulen.

Faktisk ga Madland beskjed til AGON allerede i mai om at Stavanger ikke ville gå videre med søknaden.

– Dette har ikke vært hemmelig, men det har druknet litt i andre ting, sier Madland, som sikter til planleggingen av Norway Chess i juni.

Det var først og fremst finansieringen som ble avgjørende for Stavanger-søknaden. Arrangementet var avhengig av et budsjett på rundt 12 millioner kroner. Likevel ga ikke Madland opp etter avslaget på statsstøtte.

– Vi var i noen diskusjoner på det tidspunktet, og hadde ikke lyst å legge det vekk. Fra det tidspunktet jobbet vi videre en måneds tid, før vi ga beskjed om at det blir for tøft.

Kan bli aktuelt neste år

AGON har ennå ikke offentliggjort hvem som skal arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk. Det til tross for at mesterskapet trolig vil bli arrangert om knapt fire måneder.

I Stavanger innså Madland raskt at de begynte å få dårlig tid. De hadde imidlertid noen ting på plass. Planen var å bruke Stavanger Konserthus, eller eventuelt Stavanger Forum.

På spørsmål om lyn- og hurtigsjakk-VM neste år, svarer Kjell Madland at «det fort kan bli aktuelt igjen».

Et fremtidig samarbeid mellom Norway Chess-arrangøren og Norges Sjakkforbund (NSF) er høyaktuelt, forteller sjakkpresident Morten L. Madsen.

– Kjell Madland og Altibox Norway Chess har fått til mye med sine turneringer og hatt stor betydning for oppmerksomhet og vekst. Med deres erfaring som arrangør, kan man i samarbeid med NSF få til flotte arrangementer, sier Madsen.

Han minner om at Norge skal arrangere både Nordisk Mesterskap i 2019 og senior-EM i 2018, og forteller at AGON har vært positive til å også legge de aller største mesterskapene til Norge.

Ønsket samlet Sjakk-Norge

I denne omgang vant imidlertid hverken Oslo eller Stavanger frem. Kjell Madland håper Sjakk-Norge i fremtiden vil kunne samle seg rundt én søknad.

– Det ble litt komplisert, siden sjakkforbundet også var veldig inne i Oslo og langsjakk-VM. Denne gangen ble det et veldig uryddig terreng. Det var vanskelig å bevege seg i det og få en grei fremdrift.

– Synes du Sjakk-Norge neste gang bør samle seg rundt én søknad?

– Ja, det er vi helt avhengige av. Det er viktig at det ikke blir konkurranse internt i Norge. Dette er krevende å jobbe med, spesielt når det gjelder sponsorer.

Madland har nå ett arrangement å konsentrere seg om: Norway Chess i 2018. Den turneringen vil neste år bli arrangert mellom 27. mai og 8. juni, forteller han.