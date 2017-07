Dommeren måtte spørre to ganger. Magnus Carlsens storsinnede gest vekker oppsikt: – Enormt

Magnus Carlsen var i fenomenal form i helgen, og vant til slutt lyn- og hurtigsjakkturneringen i belgiske Leuven i utklassingsstil.

Sjakkentusiaster fikk se en nådeløs Carlsen, som presset som besatt for seier i hvert eneste parti. Carlsen ville imidlertid vinne på den riktige måten.

Før dagens fjerde lynsjakkparti, mot den ukrainske veteranen Vassilij Ivantsjuk, gjorde nemlig nordmannen noe uvanlig.

Da Carlsen skulle sette seg ned ved brettet, oppdaget han at Ivantsjuk var forsvunnet. Ingen visste hvor ukraineren hadde blitt av, men runden startet likevel til avtalt tid.

Da dommeren strakte seg for å starte klokken, viftet imidlertid Carlsen ham bort. Nordmannen ønsket ikke å starte klokken før Ivantsjuk dukket opp. Noen sekunder senere insisterte dommeren på ny, men Carlsen nektet.

Mens alle de andre partiene var godt i gang, dukket plutselig Ivantsjuk opp i spillelokalet. Den forfjamsede ukraineren satte seg ned ved brettet, tok Carlsen i hånden, og utførte sitt åpningstrekk.

– Du kan se respekten

Carlsens gest overfor sin rutinerte konkurrent vakte oppsikt blant ekspertene i arrangørens studiosending.

– Hvis dommeren hadde startet klokken, hadde det vært viktig, sa internasjonal mester Jovanka Houska.

– Ivantsjuk hadde vært ett minutt bak på tid, og i et parti på fem minutter, er det enormt, sa studiomakker Yasser Seirawan, en kjent amerikansk stormester.

Carlsen ville imidlertid ikke ha det solide forspranget. Det kan ha vært et tegn på voldsom selvtillit, men enkelte spekulerte også rundt hvorvidt det handlet om respekt overfor Ivantsjuk.

– Du kan se respekten verdensmesteren har for Vassilij. Han sa «nei, ikke start klokken. Jeg vil ikke ha noe ekstra overtak», sa stormester Christian Chirila.

– Det er ikke forventet

Da Baadur Jobava kom for sent til partiet mot franske Maxime Vachier-Lagrave tidligere i turneringen, startet dommeren klokken. Dermed fikk Vachier-Lagrave et solid tidsforsprang i partiet.

Carlsens manager Espen Agdestein tror verdensmesteren valgte å vente for at partiet skulle spilles med like betingelser.

– Andre spillere gjorde ikke det samme. Det er ikke forventet. Spilleren skal være til stede til avtalt tid, hvis ikke er det normalt at klokken startes, påpeker Agdestein.

Han vet ikke om det var en spesiell grunn til at Ivantsjuk var for sen til partiet. Agdestein understreker imidlertid at Carlsen beundrer Ivantsjuk som spiller.

– Han har veldig respekt for Ivantsjuk. Han er en kreativ sjakkspiller, som har vært på toppnivå i 30 år. Han er av svært høy klasse – og det respekterer Magnus. På sitt beste er Ivantsjuk genial, og Magnus har tapt mot ham mange ganger.

Råkjør

Ivantsjuk er regjerende verdensmester i hurtigsjakk, men fikk det ikke helt til å stemme i Leuven. Til slutt ble han nummer ni av ti deltagere.

I oppgjørene mot Carlsen ble det én remis og to tap. Ivantsjuk var imidlertid langt fra alene om å slite med nordmannen. Carlsen vant til slutt med 25,5 poeng av 36 mulige – hele 3 poeng foran annenmann Wesley So.

Dermed har Carlsen vunnet to lyn- og hurtigsjakkturneringer i Grand Chess Tour-. serien – i Paris og Leuven – de siste to ukene. Før de turneringene fikk Carlsen knapt en pust i bakken etter Norway Chess.

Det knallharde programmet har åpenbart preget Carlsen. I seiersintervjuet søndag svarte en utslitt verdensmester kort på hvert eneste spørsmål.

Espen Agdestein tror imidlertid ikke det tar lang tid før Carlsen er uthvilt igjen.

– Han er i bra fysisk form, og han er en ung mann. Om en ukes tid er han tilbake og lysten på en ny turnering. Det pleier å være sånn, sier Agdestein.

Carlsens neste turnering – Sinquefield Cup – starter 31. juli.