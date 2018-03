Carlsen fikk ønsket oppfylt - derfor ville han ikke møtte Karjakin i VM

sjakk

I november spiller Magnus Carlsen sin fjerde VM-kamp. Tirsdag ble utfordreren kåret etter et sjakkdrama uten like:

I 2016-VM beseiret Carlsen Karjakin etter omspill. Denne gangen ønsket nordmannen seg en annen motstander.

– Han sa før turneringen at han gjerne ville møte Caruana og at det var mest spennende. Caruana er en skummel og krevende motstander, og har et høyt toppnivå, forklarte manager Espen Agdestein før avgjørelsen falt tirsdag.

– Ville han ikke møte Karjakin?

– Han var i utgangspunktet ikke førstevalget.

– Karjakin har gjort det før. Det er litt mer kjent. Caruana er en helt ny utfordring.

Og slik ble det altså til slutt også.

En VM-kamp har enorm betydning for anseelsen til en sjakkspiller. Les hvordan Sergej Karjakins liv endret seg her:

Trakk frem motivasjon som argument

Etter at han beseiret Hikaru Nakamura i Fischer Random-kampen i februar, ga Carlsen et innblikk i hvem han ville møte i VM. NRK-programleder Line Andersen tok opp temaet slik:

– Det ville vært spørsmålet mitt nå, «hvem vil du helst møte?». Men jeg skjønner jo at du ikke ville gitt meg svaret.

– Jo da, jeg kan godt gi deg svaret. Jeg vil møte én av de beste, én av dem som gir størst utfordring. Det gir meg også mest motivasjon, svarte Carlsen.

Han forklarte videre at Caruana og Levon Aronian var de han anså som mest sannsynlige vinnere – dersom noen skulle vinne turneringen med god margin.

Både Caruana og Aronian har – i motsetning til Karjakin – ofte vært rangert blant verdens fem beste de siste årene. Karjakin har imidlertid hatt en nesten forbløffende evne til å heve seg i kandidatturneringene.

Selv om Carlsen har vært klar på hvem han vil spille mot, understreker Agdestein at «det gjelder å forholde seg til motstanderen, uansett hvem det blir».

– Hvis det blir det én av dem (Caruana eller Aronian, journ.anm.), synes jeg det hadde vært veldig gøy. Hvis det blir en annen, er det også gøy, understreket Carlsen i NRK-intervjuet.

Treningsleir i Oman

Carlsen har fulgt med på kandidatturneringen fra sin treningsleir i Oman. Agdestein forteller at Carlsen har tillagt seg en vane når det gjelder å følge med på turneringen. Verdensmesteren pleier ikke å se på nett-tv-sendingene med ekspertanalyse, men heller se på stillingene fra tid til annen og gjøre opp sine egne tanker om partiene.

I februar fortalte Carlsen til Aftenposten at han gledet seg til å følge med.

– Det blir masse spennende sjakk. Som sjakkfan blir det veldig gøy. Når den tid kommer, vil ikke tankene mine være på at jeg skal møte én av de i en match, jeg vil bare tenkte at det er spennende, sa Carlsen.

Og spennende ble det. Før kveldens avsluttende runde kunne fire forskjellige spillere fortsatt vinne turneringen.