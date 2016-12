Da konfettien dalte ned, rant begeret over for Magnus Carlsen

Magnus Carlsen tapte gullkampen i lynsjakk-VM fredag - og det på dramatisk vis.

Først etter det aller siste partiet kunne Sergej Karjakin juble.

Carlsen ble likevel hedret på medaljeseremonien i etterkant - både for bronsen i hurtigsjakk-VM, som han sikret seg tidligere denne uken, og lynsjakk-sølvet.

Seremonien hadde allerede vart en god stund da medaljevinnerne og et utvalg VIP-er skulle posere for et bilde. Like etter at gullfarget konfetti begynte å dale ned over gjengen, slo Carlsen ut med armene og forlot kollegaene på podiet.

Du kan se seansen på NRK.no.

Også like etter siste VM-parti var det tydelig at Carlsen var svært skuffet over sølvmedaljen. I et intervju med NRK uttrykte Carlsen stor frustrasjon over spesielt ett av partiene Sergej Karjakin hadde vunnet.

– Nærmest norsk idrettshistorie

Gullvinner Karjakin har forståelse for nordmannens reaksjon.

– Selvfølgelig skjønner jeg Carlsen. Jeg ville også vært veldig sint, sier Karjakin ifølge NRK.

Sjakkspaltist Atle Grønn har ikke sett Carlsens plutselig exit fra medaljeseremonien. Han reagerer imidlertid på intervjuet Carlsen stilte opp på etter de avgjørende partiene.

– Det er nærmest norsk idrettshistorie at han reagerer så kraftig. Det kommer nok overraskende på alle. Han har gjort det kjempegodt, og har like mange poeng som vinneren. Han leverer resultater på toppnivå, sier Grønn.

– Hva synes du om oppførselen til Carlsen?

– Den er frisk. Det er god TV. Det er veldig uvanlig at sjakkspillere viser følelser på denne måten. Det er vanlig å vise følelser ved brettet like etter at man taper, men det er annerledes å reagere så emosjonelt i intervjuet ti-femten minutter etterpå.

– Et svar til de som var bekymret

Grønn tror Carlsens reaksjon på sølvmedaljen er et svar til enkelte kritikere.

– Hvis noen var bekymret for motivasjonen hans, er det intervjuet et veldig godt svar.

– For Magnus er nok det å vinne viktigere enn vi kan forestille oss. For Magnus er sjakk sport. De vitenskapelige og kunstneriske elementene i sjakk betyr ikke noe dersom han ikke vinner. Det er noe litt barnslig over reaksjonen hans, men denne vinnerviljen har også bidratt til alle triumfene.

Magnus Carlsen klarte altså ikke å sikre seg VM-tittelen i lyn- eller hurtigsjakk i Qatar. Han er imidlertid stadig nummer én på verdensrankingen og verdensmester i langsjakk.