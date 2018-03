Carlsens valg bryter med en gammel tradisjon: – Han gir blaffen

sjakk

9. november tar Magnus Carlsen (27) fatt på sin fjerde VM-kamp - denne gangen mot amerikanske Fabiano Caruana (25).

Men hvis du tror verdensmesteren ligger på latsiden frem til det, tar du feil.

Tirsdag bekreftet Biel Chess Festival at Carlsen stiller i deres stormesterturnering i juli. Det innebærer at Carlsen skal spille minst fire turneringer før VM-kampen.

Fra et historisk perspektiv, er det en oppsiktsvekkende VM-oppladning.

– Det er veldig uvanlig. Det vanlige er å spille veldig lite, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

– Sunt

I januar spilte Carlsen den tradisjonsrike turneringen Tata Steel Chess i Nederland. Deretter spilte han en femdagers Fischer Random-kamp mot Hikaru Nakamura i februar.

Nå venter følgende program:

31. mars-9. april: Grenke Chess (Baden Baden, Tyskland)

9. april-29. april: Shamkir Chess (Shamkir, Aserbajdsjan)

27. mai-8. juni: Norway Chess (Stavanger, Norge)

21. juli-1. august: Biel Chess (Biel, Sveits)

I tillegg beskriver manager Espen Agdestein det som «sannsynlig» at Carlsen også spiller European Chess Club Cup fra 11. til 19. oktober. Der vil Carlsen i så fall spille for Vålerenga, som han signerte for tidligere i år.

– Han ønsker jo et slikt program. Det er viktig med et tøft program første halvår. Men så kan det hende det blir litt mindre siste halvår. Det er en sunn måte å gjøre det på, forteller Espen Agdestein.

– Magnus gir blaffen

Uansett er det stor kontrast til forgjengerne på sjakktronen. Det har vært en rådende oppfatning om at månedene frem mot VM-kampen skal brukes til forberedelser, og ikke turneringer.

Denne ideen ble popularisert av Mikhail Botvinnik, som var verdensmester i tre perioder på 50-, 60- og 70-tallet.

– Før Botvinnik møtte David Bronstein i 1951, hadde han ikke spilt et turneringsparti på tre år, forteller Atle Grønn.

Botvinniks fremgangsmåte ble et eksempel til etterfølgelse. Mellom kandidatturneringen og VM-kampen i 2014 spilte for eksempel ikke Viswanathan Anand noen turneringer. Carlsen har imidlertid gått nye veier.

– Magnus gir blaffen i klassiske råd om hvordan man skal gjøre det, sier Grønn.

– Magnus har vist gang på gang at han må spille seg i form. Han kan ikke trene seg i form. Jeg tror rett og slett det tøffe programmet er tilpasset hans natur og væremåte. Det er ikke sikkert det er så dumt, sier Grønn.

– Ikke en god idé å tenke på VM hele året

For mange sjakkspillere ville forberedelsene til en VM-kamp i november ha begynt for fullt mange måneder i forveien. Etter Fischer Random-kampen mot Hikaru Nakamura i februar, uttalte imidlertid Carlsen følgende til NRK:

– Jeg tror ikke jeg skal fokusere så mye på VM ennå. Det er mange turneringer før det. Det er ikke noen god idé for meg å tenke på VM hele året, sa Carlsen.

Og Carlsens tankegang reflekteres nå av turneringsprogrammet.

– Å spille turneringer er Magnus’ måte å trene sjakk på - og å komme seg i kampform. Tar han for lang pause, kan han bli rusten og usikker, sier Espen Agdestein til Aftenposten.

Og nå er Magnus Carlsens pause snart over. Lørdag spilles første runde i Grenke Chess Classic i Tyskland. Der skal nordmannen møte flere verdensklassespillere - inkludert VM-utfordrer Caruana.