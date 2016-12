Carlsens VM-tittel henger i en tynn tråd, men ekspert mener han fortsatt er på skuddhold

Magnus Carlsen endte med tre seire, én remis og ett tap i hurtigsjakk-VM tirsdag. Dermed er han fortsatt på skuddhold i gulljakten i Qatar.

Nordmannen var imidlertid svært kritisk til eget spill gjennom hele dagen.

– Poengene er ikke krise, men spillet er for dårlig, var dommen fra verdenseneren etter remis-partiet mot Levon Aronjan som avsluttet dagen.

– Han er på skuddhold

Carlsen vant VM i hurtigsjakk både i 2014 og 2015. Nå må han imidlertid passerte åtte spillere i løpet av finaledagen for å vinne igjen.

Stormester Leif Erlend Johannessen, som tidligere har spilt sammen med Carlsen på det norske landslaget, tror fortsatt Carlsen kan hente hjem gullmedaljen.

– Han er på skuddhold. Det blir spennende i morgen, sier Johannessen til Aftenposten.

Han får støtte fra sjakkekspert Torstein Bae, som følger partiene i NRK-studio.

– Han har absolutt et bra utgangspunkt foran siste VM-dag. Han er fortsatt med i gullkampen

– Tull og tøys

Det var en dag preget av store opp- og nedturer for den regjerende verdensmesteren. Carlsen var spesielt kritisk til egen innsats etter partiet mot russiske Dimitri Jakovenko. Carlsen vant til slutt det partiet, men uttalte at det «bare var tull og tøys» og at han ikke hadde klart å finne flyten.

Den største nedturen var tapet for veteranen Vassilij Ivantsjuk, Carlsens andre nederlag i Qatar. Etter det partiet innrømmet Carlsen at han ble utspilt.

Ivantsjuk leder sammenlagt etter dag to av hurtigsjakk-VM. Carlsens svar etter tapet for ukraineren var imidlertid nok til å sikre at nordmannen fortsatt kan kjempe om de øverste plassene. Carlsen endte dagen med 2,5 poeng på de tre siste partiene.

Dermed er Carlsen, som tilhører et kobbel av spillere på syv poeng, ett poeng bak ledende Ivantsjuk.

Ingen av de øvrige nordmennene er i nærheten av å hevde seg i toppen. Aryan Tari og Simen Agdestein står imidlertid på 4,5 poeng av 10, mens Johan-Sebastian Christiansen har 3,5 poeng.

Magnus Carlsens partier tirsdag:

Hvite brikker mot Benjamin Bok: Seier

Sorte brikker mot Vassilij Ivantsjuk: Tap

Hvite brikker mot Dimitri Jakovenko: Seier

Sorte brikker mot Alexander Grisjtsjuk: Seier

Sorte brikker mot Levon Aronjan: Remis

