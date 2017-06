Carlsen tapte etter sjelden klokketabbe. Ekspert kaller reglene «latterlige».

Magnus Carlsen leder lyn- og hurtigsjakkturneringen i Paris etter fire av fem spilte dager.

Carlsen startet lørdagen med å vinne fire strake partier. Men seiersrekken tok slutt i runde fem mot Alexander Grisjtsjuk - og det under svært dramatiske omstendigheter.

Carlsen presset for seier i sluttspillet. Så begynte imidlertid nordmannen å somle med et kongetrekk. Carlsen flyttet kongen nervøst frem og tilbake - tilsynelatende uten å helt vite hvor han skulle plassere den. Nølingen var en tabbe - og tiden gikk ut.

Grisjtsjuk merket først at tiden hadde gått ut to trekk senere. Da krevde han naturligvis seieren.

Dermed tapte Carlsen partiet på tid.

– Dette skjer veldig sjeldent, sier Tarjei Svensen - mannen bak sjakknettstedet mattogpatt.no.

Han påpeker riktignok at lynsjakkpartiene i Paris spilles med en uvanlig tidskontroll - noe som kan være med på å forklare Carlsens glipp.

KLIPP: Her går Carlsen tom for tid:

A slight hesitation and Carlsen lost on time against Grischuk. https://t.co/1QjYUndoCH pic.twitter.com/0TiUftP09y — Olimpiu G. Urcan (@OlimpiuUrcan) June 24, 2017

– Latterlige regler

I arrangørens studiosending oppstod det forvirring rundt regelverket. Stormester Maurice Ashley påpekte at det «virker urettferdig» at Carlsen ble dømt til tap. Ashleys kollega Jovanka Houska kalte det gjeldende regelverket for «latterlig».

Da Grisjtsjuk markerte at Carlsen hadde gått tom for tid, hadde han nemlig bare en løper og en konge igjen på brettet. Carlsen hadde på sin side en springer, en konge og en bonde.

Tarjei Svensen har tatt FIDEs dommerkurs og er er autorisert klubbdommer. Svensen forklarer hvorfor Carlsen ble dømt til tap - selv om han hadde flest brikker på brettet:

– FIDE-reglene sier at dersom du har nok materiell på brettet til å konstruere en sjakk matt, så vinner du partiet hvis motstanderen går tom for tid. Grisjtsjuk hadde en løper igjen, og det finnes stillinger der man kan konstruere en sjakk matt, sier Svensen til Aftenposten.

Han legger til at kun ulogiske trekk kunne ledet til en slik sjakk matt. FIDE-reglene er altså bygget på stillinger som er teoretisk mulige, men ikke nødvendigvis praktisk mulige.

Magnus Carlsen imponerte stort tidligere på dagen. Les mer her:

Annerledes i USA

Dersom partiet hadde blitt spilt med amerikanske regler, ville utfallet blitt annerledes. Det forklarte sjakkdommer Tony Rich i arrangørens sending.

– FIDE-regelen er at dersom det finnes en kombinasjon av trekk som kan lede til sjakk matt, så taper spilleren partiet. Våre amerikanske fans tenker kanskje at det ville vært annerledes i USA, og det er sant. I USA ville dette vært remis, selv om Magnus gikk tom for tid, sa Rich.

Etter det gjeldende regelverket var det altså riktig at Carlsen tapte partiet. Nederlaget for Grisjtsjuk var Carlsens første i Paris - etter imponerende 13 partier uten tap. Det var starten på en relativt svak trend for Carlsen - som frem til det tidspunktet hadde virket utilnærmelig.

I de to påfølgende partiene ble det remis mot Sergej Karjakin og tap for Maxime Vachier-Lagrave. Deretter spilte Carlsen remis mot Hikaru Nakamura. Nordmannen avsluttet lørdagen på sterkt vis da han slo Wesley So med svarte brikker.

Søndag er siste dag i lyn- og hurtigsjakkturneringen i Paris. Da skal spillerne i aksjon i ni partier med lynsjakk.