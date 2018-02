Carlsen ga NRK-eksperten svar på tiltale: – Jeg var i krigshumør

sjakk

MAGNUS CARLSEN-HIKARU NAKAMURA 0–1/HIKARU NAKAMURA-MAGNUS CARLSEN 0–1

Den pågående duellen mellom Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura, som spilles med Fischer Random-regler (se egen faktaboks), får mange sjakkentusiaster til å fryde seg.

Mange mener partier med Fischer Random-sjakk aldri har holdt et høyere nivå.

Reglene - som innebærer at startstillingen er tilfeldig - gjør at uvanlige stillinger dukker opp på brettet. Det sjette partiet søndag kveld - som Carlsen vant - var intet unntak.

– Jeg elsker at stillingene er uvanlige fra første stund. Det er virkelig Fischer Random-sjakk - og ikke vanlig sjakk, sier Carlsen til NRK etter partiet.

– Jeg var i krigshumør. Det var Hikaru også, legger han til senere.

Motstander Nakamura mente partiet «ikke lignet på vanlig sjakk i det hele tatt».

FAKTA: Slik fungerer Fischer Random Brikkene på førsteraden er plassert tilfeldig, bortsett fra to unntak: 1) Løperne må stå på ulikt fargede felter. 2) Kongen må stå mellom de to tårnene. Begge spillerne får samme utgangsstilling.

Motbeviste teorien

Tre timer tidligere hadde Carlsen tapt dagens første parti. Da så NRK-ekspertene en tendens til at Nakamura var best til å håndtere de uoversiktlige Fischer Random-aktige stillingene, mens Carlsen var best på resten.

– Nakamura er som fisken i vannet i disse kompliserte stillingene. Det har vi visst hele tiden, sa Atle Grønn, som fikk støtte fra kollega Torstein Bae.

I det sjette partiet motbeviste imidlertid Carlsen teorien. Det var fullstendig kaos på brettet. Igjen og igjen var det Carlsen som løste vanskelighetene best.

Like før Nakamura ga seg, innrømmet Bae at Carlsen hadde gitt svar på tiltale.

– Nakamura fikk partiet inn i sin løype - og som han ønsket. Men Magnus var helt klart på ballen denne gangen. Han løste oppgavene best, sa Bae.

To dager igjen

Dermed leder Carlsen kampen mot Nakamura. De tre første partiene endte i remis - men etter det står det 2–1 til Carlsen i seire.

Det er to dager igjen av kampen på Høvikodden. Mandag skal det spilles to hurtigsjakkpartier. Tirsdag skal det spilles åtte lynsjakkpartier.

– Vi begynner virkelig å komme inn i en stor «fight». Kampen utvikler seg på en fin måte, sier Magnus Carlsen.