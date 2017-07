Aksel (8) skrev norsk sjakkhistorie: – Eksepsjonelt imponerende

Tyske Benjamin Dauth er FIDE-mester (FM) i sjakk. Det er den tredje høyeste utmerkelsen i sjakkverdenen, etter internasjonal mester (IM) og stormester (GM). Det tar årevis med hardt arbeid å nå tittelen. Dauths ratingtall på 2332 er i nærheten av kjente norske sjakkeksperter på TV som Atle Grønn og Torstein Bae.

Dermed var det liten tvil om at Dauth var favoritt da han lørdag satte seg ned for å spille mot Aksel Bu Kvaløy, en åtteåring fra Stavanger, i Helsingør, Danmark.

Det som skjedde deretter, hadde de færreste ventet. Ikke bare vant Bu Kvaløy – han vant på glimrende vis.

Spilte med feber

Faren Ola Kvaløy fulgte partiet i Helsingør sammen med sjakktalentets mor Marie Bu Kvaløy. Han forteller at det var spesielt å se sønnen beseire en såpass rutinert spiller.

– Det er litt rart. Han er veldig ivrig. Jeg har sett ham spille veldig godt flere ganger. Men det er jo overraskende også. Så lenge han har «driven» til å spille sjakk, synes jeg det er kjekt. Vi får bare følge etter, sier Ola Kvaløy, som er en anerkjent professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger.

Partiet har vakt stor oppsikt de siste timene – men Benjamin Dauth kunne faktisk endt opp med å vinne på walkover.

– Vi har hatt en liten utfordring, siden han har hatt feber. Jeg ville egentlig at han skulle stå over partiet, men han insisterte. Det endte opp med at han tok noen Paracet. Han følte seg litt sånn i dag også, forteller Ola Kvaløy.

Satte rekord

Aftenposten snakker med Kvaløy mens sønnen spiller sitt andre parti i turneringen. Nyheten om åtteåringens seier har allerede spredt seg i sjakkmiljøet.

Nettstedet mattogpatt.no har omtalt bragden, og skriver dessuten at Bu Kvaløy trolig har satt norsk rekord. Aftenposten får også bekreftet fra andre hold at Bu Kvaløy er tidenes yngste nordmann som slår en FM.

– Det er helt unikt. Magnus Carlsen hadde ikke slike resultater før han var over 10 år, sier Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn.

Ifølge mattogpatt.no var Carlsen 10,5 år gammel da han slo FM Stig Gabrielsen i 2001. Grønn understreker imidlertid at Bu Kvaløys parti er imponerende av flere grunner enn rekorden.

– I seg selv er det ikke helt sensasjonelt at en sånn seier kan komme. Det kan skje at motstanderen kollapser. Men måten han vant på, var eksepsjonelt imponerende. Det var en metodisk overkjøring fra start til mål. Man fikk et inntrykk gjennom hele partiet av at Aksel var den beste. Det var mildt sagt imponerende, fortsetter Grønn.

Takker treneren

Det er ikke første gang Bu Kvaløy markerer seg. I fjor ble han tidenes yngste norgesmester i miniputtklassen under landsturneringen i Tromsø.

Årets NM ble arrangert i Stavanger, ikke langt unna familiens hjem på Vaulen. I år prøvde åtteåringen seg i klassen over – lilleputt-klassen. Der ble han nummer 5 blant 41 deltagere. Konkurrentene var opptil fire år eldre.

Ola Kvaløy forteller at sønnen er hektet på sjakk. Det hele begynte da han var fire år. Hjemme hos farmor og farfar oppdaget han et sjakkbrett. Guttungen ble umiddelbart fascinert, og lærte seg senere spillet på iPad.

– Nå spiller han i Stavanger sjakklubb, og han har en trener (Ilia Kakushadze, journ.anm.) som er veldig god. Vi kan vel takke ham for en del av resultatene Aksel oppnår, forteller Ola Kvaløy.

– Aksel er mest spektakulær

Mange av norgesmesterne i de yngste klassene når aldri elitenivået i Norge. Det er alltid uvisst om syv- og åtteåringer vil bevare interessen. Bu Kvaløy har hatt en enorm utvikling de siste årene.

Ifølge nettstedet chess-db.com er Stavanger-gutten nummer syv i verden blant spillere født i 2008. Atle Grønn er begeistret for talentene i norsk sjakk.

– Det er veldig mange som er ekstremt høyt oppe. Aksel er mest spektakulær, på grunn av alderen. Det finnes andre som kan gjøre lignende ting, men de er gjerne 11–12–13 år, sier Grønn.

Xtracon Chess Open, som turneringen i Helsingør heter, varer til 30. juli. Den spilles over ti runder. Det er liten tvil om at Aksel Bu Kvaløy vil få svært tøff motstand underveis.

De aller største kanonene i turneringen er verdenskjente stormestere, for eksempel ringreven Nigel Short og eksentriske Baadur Jobava fra Georgia. Stormestrene Simen Agdestein og Jon Ludvig Hammer er de største navnene blant nordmennene.