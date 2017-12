Agdesteins dom: Slik kan Magnus Carlsen likevel ta VM-gull i dag

sjakk

– Vinner Carlsen dette partiet, kommer han til å vinne hele greia.

Den britiske sjakkprofilen Lawrence Trent brukte store ord før runde 8-møtet mellom Magnus Carlsen og Peter Svidler onsdag. Men han hadde et poeng.

Carlsen kom inn i partiet med fire strake seire. Nordmannen virket som et lokomotiv som hadde fått opp farten. Men partiet mot Svidler ble et slags vendepunkt. Et remis-parti mot Svidler ble fulgt opp av en store skuffelse: Carlsen ble lurt av sin tidligere VM-motstander Viswanathan Anand i et kaotisk parti. Det kan fort bli feilskjæret som koster Magnus Carlsen VM-tittelen.

– Ikke så langt bak

For selv om Carlsen fulgte opp med å beseire kompisen Jan Nepomnjasjtsjij i dagens siste runde, er det ingen tvil om at nordmannen er på etterskudd i gullkampen.

– Jeg er ikke så langt bak, selv etter litt «shaky» spill de siste rundene, sa Carlsen etter seieren over Nepomnjasjtsjij.

Carlsen står med 7 poeng av 10 mulige, og det er et helt poeng opp til ledende Vladimir Fedosejev.

– Det er maksimum av hva jeg kan være for å ha en rimelig mulighet, sier Carlsen.

– Må ha 4,5 poeng

Carlsens tidligere trener Simen Agdestein tror ikke full pott er nødvendig for å sikre VM-gullet torsdag.

– Men han må fort ha 4,5 av 5 poeng, sier Agdestein til Aftenposten, og sikter dermed til en fangst på fire seire og én remis.

Med andre ord: Agdestein tror ikke nordmannen har råd til å tape ett eneste av de gjenstående hurtigsjakkpartiene. Agdestein har fulgt mesterskapet fra hjemme i Norge - og oppfatter at Carlsen er i god form og godt humør.

Agdestein har selv spilt sjakk på det absolutte toppnivået. Han trekker frem en god natt søvn som en viktig faktor før finaledagen.

– Det er fremdeles høyst mulig for Magnus å vinne. Det blir tett kamp igjen. Det er på ingen måte opplagt at han skal klare det.

Roser lederen

Carlsen er altså ikke helt ute av kampen om hurtigsjakkgullet ennå. Han skulle nok likevel gjerne byttet plass med Fedosejev, som troner øverst – fortsatt ubeseiret etter 10 partier mot verdens beste spillere.

– Fedosejev har hatt et fantastisk år, men det ville likevel vært overraskende om han vant VM, sier Norges nest beste sjakkspiller Jon Ludvig Hammer til Aftenposten.

– Fedosejev viser et spill som holder verdensklasse. Han viser ingen svakheter, sa ekspert Atle Grønn i NRKs sending etter runde 9.

Torsdag kan russeren fort barke sammen med Magnus Carlsen. Det kan bli det avgjørende partiet i årets hurtigsjakk-VM. Carlsens gulljakt begynner imidlertid med et parti mot georgiske Levan Pantsulaia klokken 12 torsdag.

Uansett utfall får Carlsen en ny mulighet til gull i lynsjakk-VM, som spilles fredag og lørdag.