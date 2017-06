Norsk rally-profil saksøker Telenor

Mikkelsen har gått til voldgiftssak sammen med broren Nicolai Prydz. De krever at Telenor punger ut en økonomisk erstatning på flere millioner kroner.

– Det er helt forferdelig at man etter å ha jobbet mye med dette, presenterer det hele i detalj for Telenor, og så blir det bare kopiert. Det er ikke sånn man holder på. Det er dritkjipt. Vi må omtrent bare legge ned, sier Mikkelsen til DN.

Det var i fjor at han og broren la fram en forretningsmodell om å samler inn og utnytte kjøredata i en sjåfør-app. Mikkelsen og Prydz mener Telenor har brutt konfidensialitetsavtalen partene inngikk for ett år siden.

Brødreparet hevder mobilgiganten med appen Telenor Connect har kopiert konseptet de to har utviklet.

Telenor mener derimot at appen er annerledes fra ideen Mikkelsen og Prydz presenterte gjennom sitt selskap Hipdrivers.

Gründerne har ikke fastsatt kravet, men ifølge DN vil de kreve å få dekket 7 millioner kroner som det har kostet å utvikle ideen. På toppen kommer nedlagt arbeidsinnsats og fremtidig inntektstap.

Mikkelsen får om to uker en ny mulighet til å kjøre for Citroën i Rally Polen. Han debuterte nylig for den franske bilgiganten under VM-runden på Sardinia. Mikkelsen sto uten fabrikkontrakt etter at Volkswagen avsluttet sin rallysatsing etter forrige sesong, men får nå prøvd seg i Citroën.