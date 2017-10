Telemark presenterte OL-planene: – Vi skal lage et eventyrlig OL

mesterskap

Mandag kom nyheten om at Telemark ønsker seg OL i 2026. Planene ble lagt fram på en pressekonferanse tirsdag.

– Hvorfor Telemark? Vi har historien. Telemark er et kjent navn i skisporten, og vi skal tilbake til skisportens vugge, sa Tarjei Gjelstad, ordfører i Kviteseid.

– Vi har tenkt å ta OL tilbake til folket, sier Veslemøy Wåle, politiker for Høyre.

– I Telemark er vi kjent for å gjøre det umulige mulig, fortsatte hun.

Jonny Pettersen var til stede som representant for Notoddens Idrettsråd. Han var klar på et OL i Norge, vil være bærekraftig, på bakgrunn av Olympic Agenda 2020, der kostnadene for framtidige OL vil bli nedjustert.

– Vi skal lage et eventyrlig OL, sa han.

OL tilbake til folket ble nevnt flere ganger under pressekonferansen, som hadde få andre konkrete punkter å ta utgangspunkt i.

Avhengig av statsstøtte

– Hvor mye vil det koste?

– Vi har ikke regnet på det. Tar vi utgangspunktet i OL i Oslo, måtte de ha søkt om statsstøtte på 34 milliarder kroner, sier Pettersen.

Han er klar på at de må bruke mange av de eksisterende anleggene i regionen.

– Hvordan skal et OL finansieres?

– Gjennom statsstøtte. Vi er helt avhengig av det, sier Pettersen, som også ser for seg at private krefter vil bidra.

Kjerneområdet for OL vil være på Notodden, Tinn og Rjukan. Hvor anleggene skal ligge, er bevisst tatt ut av prosessen nå.

– Når må en søknad være inne?

– Den viktigste fristen er 31. mars. Da lukkes mulighetene fra IOC til å gå videre med en søknad. 2026 er kanskje et rått mål, sa Geir Berge Nordtveit, leder i Telemark Idrettskrets.

Tanken er at de nordiske grenene skal ligge på Notodden, og at Gaustatoppen vil bli brukt til alpint. Men ingenting er låst.

Ifølge NRK ønsker Telemark å få med seg Buskerud og Vestfold på en OL-søknad. Samme kanal har også sitert Jakob Lund, tidligere sponsorsjef i DNB. Han mener det koste over 60 milliarder kroner å arrangere et OL.

Til VG beskriver han et OL til Telemark som «det dummeste jeg har hørt i år».

– Det er bortimot tragikomisk. Foruten Vikersund-bakken i Buskerud må alt av anlegg bygges opp fra bunn av. Dette er bare dumt og naivt, sier Lund.

Samtidig med Telemarks søknad, jobbes det på Vestlandet med å få OL til Bergen, Stavanger og Voss.