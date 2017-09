Sendeskjemaet er klart: Slik blir vinter-OL på TVNorge

mesterskap

I februar neste år braker det løs med vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang. Til forskjell fra tidligere OL, som vi har fulgt via NRK og TV 2, er det nå Discovery (som eier Eurosport, MAX og TVNorge) som har tv-rettighetene.

Asia har arrangert store idrettsmesterskap vinterstid også tidligere, som OL i Nagano i 1998 og VM i Sapporo i 2007, og en betydelig utfordring for tv-overføringer fra den andre siden av kloden er tidsforskjellen. Sør-Korea ligger i vinterhalvåret åtte timer foran Norge.

– Vi tror mange er så interesserte at de vil se øvelsene direkte uansett, men vi kommer til å vise høydepunkter og repriser mellom slagene, sier kommunikasjonsrådgiver i Discovery, Lars Hojem Kvam.

Tilpasset europeiske tv-ønsker

Tidspunktene for øvelsene ligger nå ute på OLs hjemmesider, og der kan vi for eksempel se at at åpningsseremonien, som starter fredag 9. februar klokken 20.00 lokal tid, vil gå klokken 12 her hjemme.

Skiskytingsøvelsene går på kveldstid i Sør-Korea, altså ved lunsjtider her hjemme, mens stort sett alt av langrenn går på tidlig morgen og formiddag norsk tid.

– Det bekreftede sendeskjemaet er ingen stor overraskelse for oss. Det er det vi har planlagt for. TV-selskapene har meldt inn sine behov og ønsker, og når det gjelder langrenn, skiskyting og hopp, er tidspunktene i stor grad tilpasset europeiske behov, sier Hojem Kvam.

De største utfordringene for normalt interesserte seere kommer nok innenfor alpintøvelsene. Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og co. kjører sine løp på formiddagen koreansk tid, altså i 02–03-tiden i Norge.

– Vi tror nok at mange ønsker å følge de norske medaljehåpene «live», men når øvelsene avsluttes for kvelden rundt midnatt i Sør-Korea, kommer vi til å vise høydepunkter utover ettermiddagen norsk tid, opplyser Hojem Kvam.

Gratis Eurosport player

Hojem Kvam opplyser at TVNorge kommer til å bli hovedkanalen under OL, og at Eurosport og Eurosport Norge skal brukes i tillegg.

– Med noen små unntak, skal alle medaljeøvelser gå på TVNorge. Vi kommer til å vise OL bortimot døgnet rundt på TVNorge, sier han.

Det nye foran vinter-OL 2018 er at Discovery satser sterkt på det digitale markedet.

– Det har vært flinke kanaler som har hatt rettighetene før oss, men vårt mål er å gi et enda bedre tilbud, sier Hojem Kvam.

Medieselskapet jobber med å forbedre og bygge opp det digitale tilbudet til å takle det trykket som man forventer under OL. Eurosport player, som har vært i bruk på Discovery-kanalenes fotballsendinger, skal brukes, og innloggingen kommer til å være gratis.

– OL går i det vi kaller «digital prime time». Det er lettere digitale tider, og vi vet blant annet at folk er flinke til å se på tv-sendinger mens man er på jobb, sier han.

Discoverys kommunikasjonsrådgiver sier at man foreløpig ikke har satt noen konkret målsetting hva gjelder seertall.

– Den kommer, og kommer til å være tydelig. Men det vil nok være urealistisk å sammenligne med tidligere OL. Flere ser på tv digitalt nå, og det er rart om vi ikke skulle merke det. Men vi tror på gode seertall. Så får vi komme tilbake til hva som ligger i det, avslutter Hojem Kvam.

Tidsskjema

OL åpner offisielt fredag 9, februar, men de første kvalifiseringsøvelsene går av stabelen dagen før. Lekene avsluttes søndag 25. februar.

Her er noen av de mest sentrale øvelsene sett med norske øyne.

NB: Starttidspunktene er i norsk tid (lokal tid i parentes):

Alpint:

Utfor, menn - 11. februar 03.00 (11.00)

Super-G, menn - 15. februar 03.00 (11.00)

Storslalåm, menn - 18. februar 02.15 (10.15)

Slalåm, menn - 22. februar 02.15 (10.15)

Skiskyting:

7,5 km sprint, kvinner - 10. februar 12.15 (20.15)

10 km sprint, menn - 11. februar 12.15 (20.15)

10 km jaktstart, kvinner - 12. februar 11.10 (19.10)

12,5 km jaktstart, menn - 12. februar 13.00 (21.00)

15 km kvinner - 14. februar 12.05 (20.05)

20 km menn - 15. februar 12.00 (20.00)

12,5 km fellesstart kvinner - 17. februar 12.15 (20.15)

15 km fellesstart menn - 18. februar 12.15 (20.15)

Stafett kvinner - 22. februar 12.15 (20.15)

Stafett menn - 23. februar 12.15 (20.15)

Langrenn:

15 km skiathlon kvinner - 10. februar 08.15 (16.15)

30 km skiathlon menn - 11. februar 07.15 (15.15)

Sprint, individuelt - 13. februar 09.30 (17.30)

10 km kvinner - 15. februar 07.30 (15.30)

15 km menn - 16. februar 07.00 (15.00)

Stafett kvinner - 17. februar 10.30 (18.30)

Stafett menn - 18. februar 07.15 (15.15)

Lagsprint - 21. februar 09.00 (17.00)

50 km menn - 24. februar 06.00 (14.00)

30 km kvinner - 25. februar 07.15 (15.15)

Curling:

Finale, menn - 24. februar 07.35 (15.35)

Ishockey:

Finale, menn - 25. februar 05.10 (13.10)

Kombinert:

Normalbakke/10 km langrenn - 14. februar 07.00/09.45 (15.00/17.45)

Stor bakke/10 km langrenn - 20. februar 11.00/13.45 (19.00/21.45)

Lagkonkurranse - 22. februar 08.30/11.20 (16.30/19.20)

Hopp:

Normalbakke, menn - 10. februar 13.35 (21.35)

Normalbakke, kvinner - 12. februar 13.50 (21.50)

Stor bakke, menn - 17. februar 13.30 (21.30)

Lagkonkurranse, menn - 19. februar 13.30 (21.30)

Skøyter:

5000 m, menn - 11. februar 08.00 (16.00)

1500 m, menn - 13. februar 12.00 (20.00)

10000 m, menn - 15. februar 12.00 (20.00)

Snowboard-øvelsene går på natten norsk tid, mens freestyle er fordelt på natt og formiddag.