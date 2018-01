Nord-Korea sender utøvere til OL i Sør-Korea: – Mye prestisje knyttet til dette

mesterskap

Det har lenge vært usikkert om Nord-Korea vil delta i OL i nabolandet Sør-Korea i februar. Natt til tirsdag møttes partene i den demilitariserte sonen mellom de to landene.

Samtalene dreide seg først og fremst om mulig nordkoreansk deltakelse i Pyeongchang.

I en pause fra samtalene ble det bekreftet at Nord-Korea vil sende utøvere til vinter-OL. Landet vil også ha en heiagjeng, et pressekorps, samt en gruppe tilskuere på plass i mesterskapet.

– Det er rett og slett veldig gledelig. Jeg har registrert at man snakker sammen, og dersom OL og de lekene som skal være i Pyeongchang har vært en utløsende faktor for det, er det veldig bra, sier Kristin Kloster Aasen.

Hun er norsk IOC-medlem, og vil være på plass i Sør-Korea under OL.

– På sett og vis anerkjenner dette en slags forståelse for at et idrettsarrangement ikke er en politisk arena, forklarer Aasen.

– Stabilitet i regionen

De 23. olympiske vinterleker går åtte mil unna den nordkoreanske grensen. Stemningen på den koreanske halvøya har vært mildt sagt anspent de siste månedene, etter at Nord Korea har foretatt en rekke rakettoppskytinger og prøvesprenginger.

Det har også vært ordkrig mellom Kim Jong-un og USAs president Donald Trump, men sistnevnte hadde en roligere tone da han snakket med pressen i USA søndag. Da tok Trump noe av æren for at partene møttes for å snakke om OL-deltakelse.

– Jeg synes at det er på tide at Sør- og Nord-Korea har positive samtaler igjen. Det er noe begge trenger, og det bør bli forbedringer nå. Sør-Korea trenger også en fredelig atmosfære til OL, sier Vladimir Tikhonov.

Han er professor i Øst-Asia-studier ved Universitetet i Oslo og ekspert på Sør-Korea.

– Jeg regner med at det blir stabilitet i regionen. Sør-Koreas økonomi er avhengig av pengeflyten fra utenlandske investeringer, og folk foretrekker å investere i et trygt land, sier han.

Tikhonov understreker også at Nord-Korea trenger et bedre forhold til naboen.

– De mangler partnere, og har et fiendtlig forhold til USA og Japan. Forholdet deres til Kina har også forverret seg kraftig. Det ser man også i nordkoreanske medier, som kommer med åpenbar kritikk av kina. Det kunne man ikke lese før, sier Tikhonov.

– Hvordan er idretten og OL oppe i dette?

– Idretten er symbolsk viktig, og det er masse prestisje knyttet til dette, sier Tikhonov.

Nord-Korea sendte ikke noen utøvere til OL i russiske Sotsji i 2014. Hvor mange utøvere, og hvem landet sender til Pyeongchang, er fortsatt usikkert.

– Vi vil være så fleksible som vi kan, sa en talsmann for IOC til nyhetsbyrået AFP mandag, ifølge NTB.

Fristen for å bekrefte utøvere til OL gikk ut 30. oktober i fjor. Ingen nordkoreanske utøver er så langt påmeldt, men kunstløpduoen Ryom Tae-ok og Kim Ju-sik er kvalifisert.

– Jeg vet ikke hvordan det er med frister og påmeldinger, men man må se om det finnes en åpning, sier Kloster.

En mulighet er å gi utøvere fra Nord-Korea et wildcard, skriver New York Times.

Nordkoreanske helter

Da Nord-Koreas leder Kim Jong-un snakket om OL i sin nyttårstale sin statlig TV i forrige uke, uttalte han seg for første gang om landets deltakelse i Pyeongchang-OL.

– Vi ønsker virkelig at OL blir en suksess. Vi er forberedt til å sende vår tropp, sier Kim Jong-un, ifølge nettsiden insidethegames.

Utøverne som blir sendt, har i hvert fall en høy status i hjemlandet.

– Nord-Korea har en slags kult av de beste utøverne. De er viktige for landets nasjonalisme, og de er veldig store helter, sier Tikhonov.

Nord-Korea sendte for øvrig sju utøvere til de asiatiske vinterlekene i 2017. Ryom Tae-ok og Kim Ju-sik tok bronse i det mesterskapet.

De fem andre utøverne (Kim Chol Gwang, Kim Pyol Song, Kom Tea Song, Choe UN Song og Pak Gwang Myong) deltok på skøyter, kortbane.