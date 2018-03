Dette har ingen norsk kvinne klart før Pedersen: – Jeg er kjempeglad og dødsstolt

mesterskap

Lørdag skrev Isabelle Pedersen historie da hun tok seg til VM-finalen i 60 meter hekk. Bergenseren er nemlig den første norske kvinnen som noen gang har vært i en VM-finale i øvelsen.

Finalen endte med en 6.- plass for Pedersen, som løp på tiden 7,94. At hun ikke gikk helt til topps satte ingen demper for den bergenske hekkeløperen.

– Jeg er kjempeglad og dødsstolt. Det er så utrolig å være første norske kvinne i denne finalen. Det er ingenting i verden som er så stort. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å kjenne at fy søren så godt å få lov til å gjøre det, sier en svært fornøyd Pedersen på telefon fra Birmingham.

For det å komme til finalen betydde alt for Pedersen.

– Det er veldig gledelig og stas å kunne være første norske kvinne, og å nå en VM-finale. Det er ingen som har gjort det før meg, og det minnet meg om de gode tidene jeg hadde som junior da jeg begynte å gjøre det bra. Det er rett og slett bare et stort «ja» i hodet mitt nå, sier bergenseren.

Kunne løpt fortere

Gullet gikk til amerikanske Kendra Harrison med den solide tiden 7,70. Pedersens treningsvenninne Christina Manning tok sølvet på 7,79, mens Nadine Visser fra Nederland tok bronsen.

– Selvfølgelig skulle jeg ønske at finalen var det raskeste løpet i mitt liv. Det er drømmen til alle idrettsutøvere, og det var drømmen min. Nå ble det ikke helt slik. Jeg er selvfølgelig lei meg for at det ikke ble sånn, for jeg er den personen jeg er. Jeg liker å være best, jeg er jo bergenser, så hva kan man forvente, sier Pedersen og ler.

Hun mener hun gjorde mye rett i løpet, men at kanskje matforgiftningen hun gikk igjennom for en stund tilbake ikke var optimal i forkant av VM.

– Man kan aldri gjøre noe med livet, sånn er det bare. Men jeg tror det hadde vært lettere å hevde seg dersom jeg ikke hadde blitt matforgiftet. Men jeg vil ikke bruke det som en unnskyldning, for det finnes så mye som man ikke kan kontrollere, sier Pedersen.

Personlig rekord i semifinalen

Pedersen ble nummer tre i sitt semifinaleheat en times tid tidligere, men perset med 5/100 sekund og gikk til finalen på tid med 7,86.

Hennes gamle personlige rekord var på 7,93, tangert under forsøket fredag. Hun kom også flere steg nærmere den norske rekorden som er på 7,83.

Med finale og ny personlig rekord i lommen, er Pedersen godt fornøyd med VM.

– For uten om at jeg ikke fikk løpt fortere i finalen, så har dette vært veldig gøy. Jeg gikk inn i en semifinale og løp pers. Endelig begynte jeg å gjøre noe jeg har hatt lyst til lenge. Det har vært utrolig flott, jeg har tatt mange gode steg og er et VM jeg kommer til å ha med meg i lommen, sier Pedersen.

Nå pakker Pedersen sakene og tar en etterlengtet ferie.

– Det jeg har gjort i VM lover godt for sesongen. Men nå er det ferie. Jeg er ikke idrettsutøver de neste seks dagene, sier Pedersen spøkefullt.