Profilert fotballtrener angrer på ordbruk om Nora Mørk: - Unødvendig at jeg skrev avkledd

meninger

Da damelandslaget i håndball ankom til Gardermoen mandag etter nesten tre uker i Tyskland, var spillerne fortsatt preget etter finaletapet og mangel på søvn etter avslutningsfesten.

Nora Mørk ga tydelig beskjed om at hun ikke ville la seg intervjue. I motsetning til lagvenninnene gikk hun rett forbi det ventende pressekorpset. Dette fikk Mjøndalen-trener Vegard Hansen til å reagere. Han mener det er mangel på folkeskikk og hadde forventet at en stjerne som Mørk tok seg tid til å si noen ord etter ankomst til Norge.

På Twitter formulerte han seg slik:

«Nora Mørk ble mer «avkledd» på Gardermoen i går enn i nakenbilde-saken. Prat med pressen også dagen etter et tap - SÅ stor er hun ikke», er hans oppfordring til VMs toppscorer.

Ved å bruke ordet avkledd, er det underforstått en sammenligning med bildene som ble hacket fra mobiltelefonen hennes.

Mjøndalen-treneren utspill får bakspiller Veronica Kristiansen til å reagere. Hun tar lagvenninnen i forsvar.

– Den var stygg, sier hun om Hansens melding på sin egen twitterkonto.

Pressen som høns

Hun sammenligner pressen med høns og hyener som bare er ute etter klikk, og at Mørk var i sin fulle rett til ikke å kommentere noe som helst da hun kom på Gardermoen mandag ettermiddag.

Aftenposten har snakket med Hansen og bedt om en kommentar.

– Det var kanskje litt unødvendig at jeg skrev avkledd, men det var ikke noe hovedpoeng. Det viktigste for meg er at at man skal uttale seg til pressen også når man taper, sier han, og legger til:

– Nora Mørk er en fantastisk håndballspiller og har min største respekt. Men håndballjentene har basert sin popularitet på smil og åpenhet, og jeg syntes dette brøt litt med det. Mørk er i sin fulle rett til å si nei, men det hadde kostet lite å si to setninger om tapet. Etter en VM-finale forventes det, særlig av de største stjernene.

De andre stilte opp

På Gardermoen ble Mørk møtt av hunden Panda, som hun er så glad i. Og med alt oppstyret etter VM-sølvet, og ikke minst det som hun syntes var en skuffende 2. plass, følte hun at hun ikke hadde mer å si.

Hun hadde fått kritikk i franske medier for å virke arrogant etter at Frankrike tok gullet, og hun ble oppfattet som meget sur under premieutdelingen. Det var dette pressen var interessert i å høre om.

Kristiansen skriver at landslagsgjengen har bidratt overfor mediene i nesten tre uker under mesterskapet i Tyskland. Og at dette bare handler om én person, og at resten stilte opp ved ankomsten.

Flere spillere ble nemlig intervjuet, også i Stavanger, der Camilla Herrem sluttet sin reise.

Tror Mørk taper

Hun fortsetter med å si at landslaget har gode holdninger til pressen og at høns og hyener forstås på den måten at de henger over én person.

Vegard Hansen ønsker egentlig ikke at dette skal bli noen stor debatt. For ham er det viktigste å si fra at det er dumt ikke å stille seg til disposisjon når man er toppidrettsutøver. Han tror at Mørk taper på det.

– Men for all del, hun kom veldig godt ut av saken som gjelder de bildene på avveie. Der svarte hun godt for seg.

– Er du respektløs, Vegard Hansen?

– Det var ikke meningen å være respektløs, og jeg trengte ikke å benytte ordet «avkledd». Men de stjålne bildene har det jo vært skrevet om i alle medier, så en tweet fra eller til...