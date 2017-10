Noen fotballkamper betyr mer enn andre. Mye mer.

meninger

Liverpool-Manchester United er en kamp som for mange supportere definerer en stor del av sesongen. Det er kampen mellom to byer som opp gjennom historien har konkurrert om hegemoniet i nordvest. Det er kampen mellom to klubber som har byttet på å dominere engelsk fotball i lange perioder.

Jürgen Klopp har nå hatt to år på å bygge Liverpool til å bli en seriøs utfordrer til å vinne ligaen for første gang siden 1990. Det har han bare delvis klart.

Årsaken er enkel: De forsvarer seg for dårlig.

Liverpool slipper inn mye mål

Etter syv kamper denne sesongen har de sluppet inn 12 mål. Å drømme om og vinne ligaen med et snitt på nesten to baklengs pr. kamp, er nettopp det – en fjern drøm. Ser vi litt dypere på tallene, er det særlig en fase av spillet laget hans sliter med.

De evner ikke å rydde unna inne i egen 16-meter på innlegg og på dødballer. Klopp har satt sammen et lag med mange andre ferdigheter enn duellkraft. Liverpool er, etter min mening, det aller beste kontringslaget i ligaen. Etter at ballen er vunnet og motstander er i ubalanse, sprintes det inn sjanser og scoringer.

Klopp har også bygget et lag med imponerende individuelle ferdigheter. Philippe Coutinho er den største trollmannen, men de helrøde har en rekke strenger å spille på offensivt. Sluttsummen har imidlertid blitt for dårlig.

Klopp har vunnet 38 av sine 75 første ligakamper. Det er færre enn forgjenger Brendan Rodgers og Rafael Benitez maktet.

United scorer ofte

José Mourinho har hatt dårligere tid enn Klopp. Han har vært sjef for Manchesters røde lag i litt over en sesong. Mye tyder på at han er i ferd med å bygge et vinnerlag. 21–2 i målforskjell etter syv spilte kamper vitner om at de behersker de to tingene fotball i all sin enkelhet handler om: De scorer ofte og slipper inn sjelden.

I det regnestykket hører det med at de så langt ikke har møtt noen som er tippet å bli et topplag etter sesongen. Likevel har United imponert, aller mest fordi de har funnet en balanse mellom å ta ganske stor offensiv risiko og samtidig forsvare seg solid.

Det er alltid en jevn kamp

Betyr dette at bortelaget stiller som klar favoritt? Definitivt ikke.

Dette er en kamp som nesten alltid er jevn. De tre siste oppgjørene har endt uavgjort mellom dem. I tillegg er Liverpool laget som ofte er aller best mot de aller beste. Selv om de tapte klart borte mot Manchester City for en måned siden, var de ubeseiret i de tolv kampene i fjor mot de andre som endte topp seks. Årsaken ligger i kontringskraften, og at de får større rom i den fasen av spillet mot lag som selv våger mye.

I fjorårets tilsvarende kamp låste Mourinho kampen med hengelås og kjetting. De 90 minuttene inneholdt knapt målsjanser.

Lukaku er den nye jokeren

Vil det bli det samme nå? Jeg tror ikke det, av to grunner:

José Mourinho er en pragmatisk kyniker. Han tar kampen med de våpen han har for hånden. Nå er han bedre rustet enn i fjor, og ser trolig at det kan betale seg å ta litt større risiko. Han vet blant annet at han i Romelu Lukaku har en spiss som knapt trenger målsjanse for å score.

Jürgen Klopp er kanskje ikke like kynisk – men han kan regne. Selv om det er tidlig i sesongen er syv poeng til teten, som det er før kampen, en avstand som helst bør bli mindre ganske raskt for at tro og entusiasme skal bevares.

Hva avgjør kampen?

Manchester United må sørge for mange innlegg, slå alt av dødballer inn foran mål og duellere der. Samtidig må de være ekstremt nøye etter balltap, for å hindre Liverpools kontringer.

Liverpool må sørge for mange løp rundt- og bak Uniteds stoppere. De må først og fremst også forvare eget mål med langt større aggressivitet og klokskap enn på en stund.

God fornøyelse!

