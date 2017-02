«Nå må Henrik Kristoffersen må redde VM for Norge»

Årets VM ligner så langt ganske mye på VM i Vail/Beaver Creek for to år siden. Norske løpere – da i første hånd Kjetil Jansrud – kom inn som favoritter i flere grener, men det ble med Jansruds sølvmedalje i kombinasjonen. Etter den første uken i St. Moritz, står Jansrud og Norge igjen med nok en sølvmedalje.

Den virkelig store forskjellen denne gang heter Henrik Kristoffersen. Han var med for to år siden også, men da bare som en outsider.

Gutten som har utfordret den norske idrettsmodellen ved å gå til rettssak for å få profilere en egen sponsor, har vært så mye bedre enn sine konkurrenter i slalåm denne sesongen at han er skyhøy favoritt den siste konkurransedagen. Mens «Spjælingen fra Rælingen» sparer all energi til storslalåm (hvor han ikke er favoritt, men kan ta medalje) og slalåm, har hans tøffeste konkurrent Marcel Hirscher et maratonprogram under mesterskapet. Han har allerede kjørt super-G og kombinasjon med to sykedager i sengen innimellom. Tirsdag skal han være med på å sikre Østerrike medalje i lagkonkurransen, før han skal kjøre storslalåm og slalåm mot slutten av uken.

Det lille minuset som taler mot Kristoffersen er at bakken i St. Moritz er litt for flat for hans mest ekstreme kvaliteter.

Gikk høyt ut

Alpinsjef Claus Ryste gikk allerede for tre uker siden høyt ut og mente fire til seks medaljer var en helt naturlig målsetning for Norge i dette mesterskapet. Det begrunnet han med innsatsen i verdenscupen så langt. Etter den første uken står altså Norge med én, og Rystes mål kan bli tøft å oppnå.

Men det er ingen grunn til å skjelle og smelle av den grunn. Med fem små hundredeler på Norges side ville målsetningen nesten vært nådd allerede. Kjetil Jansrud var to hundredeler fra pallen i utfor, Aleksander Aamodt Kilde tre hundredeler unna super-G-medalje.

Men som Ryste sa etter mandagens kombinasjon for herrene: «Når hundredelene går vår vei, snakker vi om at det er fordi vi er best trent. Da går det ikke bare an å skylde på uflaks når de går mot oss. Det gjør en dårlig sving her, et feil valg der. Slik er idretten vår.»

Sykdommen ødela

Selv om medaljegarantisten Aksel Lund Svindal er ute med skade, hadde vi høye forhåpninger i fartsøvelsene.

For oss som har sett løperne på nært hold hver dag under VM, er det ingen tvil om at sykdommen må ha satt Kjetil Jansrud en god del tilbake. Vinstra-alpinisten har stått tvekroket og hostet og harket i lang, lang tid etter hver eneste kraftanstrengelse. Selv liker han ikke å unnskylde seg, men vi gjør det for ham: En frisk Jansrud ville vært en bedre Jansrud. Likevel har han altså én sølvmedalje og en fjerdeplass før han mandag måtte avbryte kombinasjonen.

Aleksander Aamodt Kilde har på tre starter i VM plasseringene 4–6–4. Det er godkjent.

Norges lag på tirsdagens lagkonkurranse ble nokså svekket da det ble klart at Nina Løseth må stå over for å spare ryggen til storslalåm og slalåm senere i uken. Norge har en skrekkelig historikk når det gjelder denne øvelsen, og en medalje vil være høyst uventet.

Kjetil André Aamodt sa til NTB at Norge bør være fornøyd med to medaljer i VM. Den gamle superalpinisten og nå NRK-eksperten kan fort få rett i sine nøkterne spådommer.

Hør Nils-Ingar Aadne fortelle om hvorfor han la komikerrollen på is og satset som profesjonell langrennsløper i ukens Aftenpodden Sport: