Fire påstander om nedrykksstriden i Eliteserien

meninger

Der Eliteserien ellers mangler spenning, er det som vanlig nedrykket som får frem følelsene.

Allerede er mange i gang med å regne poeng, basert på utgangspunktet etter 24 runder og sannsynlige resultater i de siste seks.

Problemet er bare at sannsynlighet ikke finnes i denne ligaen der både medaljekandidater og ikke minst Viking deler ut poeng til alle som spør.

Bortsett fra det, er det noen påstander som alltid dukker opp utover høsten, vi kan kalle det kvalifisert gjetning:

Påstand 1:

Lag som ikke var forberedt på nedrykksstrid, får problemer med å mobilisere i tide.

Det betyr at Vålerenga, som så seg som medaljekandidat før sesongen, og Lillestrøm, som har virket sikre hele høsten, nå bør passe seg. For Viking er det dessverre for sent, ser det ut til.

Påstand 2:

Lag som har negativ formkurve, går inn i sluttstriden med dårlig selvfølelse og tapefrykt.

Det betyr at Aalesund, som bare har ett poeng fra de siste fem kampene, og Lillestrøm, som bare har tre, må mobilisere på nytt. Det er ikke lett.

Påstand 3:

Lag som stadig er i nedrykksstrid, rykker før eller siden ned.

Det betyr at Lillestrøm, Tromsø og Sogndal ikke kan fortsette som nedrykkskandidater uten at de før eller senere straffes. Mange tapte fotballkamper i år etter år tærer på både økonomi, spillerstall og ledelse.

Påstand 4:

Lag som er glade for å ha sjanser fortsatt, har en mental fordel i sluttkampene.

Det betyr at Kristiansund, som var tippet ned, og Tromsø, som ser nye sjanser etter poeng i det siste, føler mer optimisme enn frykt. Det kan prege spillets og gi dem fordel.

Er det noen som helst fornuft i disse resonnementene. Ja, antagelig, men det er så jevnt at andre momenter kan bety mer – flaks/uflaks, tilfeldige situasjoner, dommeravgjørelser, kamputvikling i sekspoeng-kampene og ikke minst, kampprogrammet.

Det siste ser ganske jevnt ut, bortsett fra at Aalesund har det vanskeligst med Vålerenga (b), Rosenborg (h), Sarpsborg (b) og Strømsgodset (h). De bør vinne mot Kristiansund (h) og Lillestrøm (b) for å klare seg og trenger et par uavgjortkamper i tillegg.

Hva summen av disse tankene blir?

Aalesund kommer – mest sannsynlig – nest sist og rykker ned. Formkurven er lei, kampprogrammet tungt og utgangspunktet (25 poeng) vanskelig. Men det så like stygt ut for Lillestrøm i fjor, og de greide seg.

Tromsø ligger likt med Aalesund og bør ha poeng mot Stabæk (b) i den neste kampen. Derfra blir det lettere, men kvalplassen truer.

Lillestrøm har sluttet å vinne, spilte med tydelig mangel på selvtillit og seiersvilje i den siste kampen (mot Tromsø) og bør slå Sogndal i denne runden.

Sogndal avgjør mye mot Lillestrøm. Er de fortsatt med for fullt i den siste serierunden, som de trolig er, kan Vålerenga grue seg.

Kristiansund og Vålerenga med 29 og 30 poeng bør kunne ta vare på poengforspranget og er antagelig sikre med 4–5 poeng til. Det bør de klare.

Her er det mange hvis-er. Det er derfor årets eliteserie kan bli artig likevel, selv om Rosenborg er for gode for de andre, alle klager på det sportslige nivået og Viking allerede virker fortapt.

