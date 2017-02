«Det mest imponerende med Bjørndalen, er hans evige evne til å finne inspirasjon»

Det vi lar oss imponere mest av, er Ole Einar Bjørndalens evige evne til å finne inspirasjon – etter alle seirene og alle årene i sporet. Der har han funnet en ekstra drivkraft det siste året, elegant uttrykt gjennom hustru Darja Domratsjevas sølvmedalje tidligere denne minneverdige VM-dagen i Hochfilzen.

På mange måter enestående det også. Av et enestående ektepar.

Ole Aldrimett

Ole Einar Bjørndalen er ikke som andre idrettsfolk. Han jager medaljer og premier så lenge det finnes plass i skapet.

Etter de to gullmedaljene i Sotsji-OL 2014 mente de fleste at dette var punktum, en flott avslutning på en enestående karriere. Tangering av en OL-rekord (like mange medaljer som Bjørn Dæhlie) på den siste turen med gutta.

Ja, jo, svarte gullvinneren. Smilet avslørte at han kanskje ikke var ferdig likevel.

Han stiller

Nærmest på fleip avsluttet jeg min kommentar den gangen med at han kanskje blir med i OL 2018 også.

Nå kan vi fastslå at det blir han, dersom alt går som det skal. Og det pleier det å gjøre for systematikeren Bjørndalen.

Ingen er bedre forberedt, ingen er mer påpasselig med detaljene, ingen er bedre til å finne toppformen til rett tid. En 43-åring kan ikke herje i løypene sesongen igjennom, men gjerne slå til når det virkelig gjelder.

En ekte stjerne

Bjørndalen er stor her hjemme. Diger. Men det er likevel vanskelig for oss nordmenn å forestille oss hvor stort navnet hans er i utlandet, i de landene der de forstår seg på vintersport.

Mens vi grubler over dette, husker vi den amerikanske journalisten (Nick Zaccardi på nettstedet NBCOlympics.com), som skrev: «Ole Einar Bjørndalen er den største olympier du aldri har hørt om».

Men det var der. Og selv amerikanerne kan telle medaljer.

Patetisk? Han?

Flere ganger i årene forut for Sotsji hørte vi folk si at nå fikk denne Bjørndalen bare gi seg. Eldre idrettsfolk som nekter å legge opp, det er bare patetisk.

Ingen vil noen gang si dette om Bjørndalen igjen. Nå er han i stedet blitt et forbilde og et bevis på at idrettsutøvere ikke trenger å gi seg selv om alderen har bikket tretti. Eller førti. Man må bare beholde lysten til å trene, og ikke minst, lysten til å forbedre seg på alle punkter. Som om det er lett.

Bronsemedaljen på jaktstarten i dette VM var langt mer enn noen kunne vente og forlange. Likevel var ikke plasseringen sensasjonell, ikke som da han vant gull i Sotsji-OL i 2014.

Den gangen viste han oss alle at han, etter flere sesonger med motgang, aldri går tom for ambisjoner og energi. Så når han nå, som 43-åring, fortsatt er blant de beste i verden, beviser han bare det vi etter hvert har forstått

Men å finne ord til å beskrive det, er likevel ikke lett. Kanskje vi burde lage en åpen plass til lesernes egne superlativer.

