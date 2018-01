Sundby sier han aldri har vært mer sliten: – Jeg hadde vanvittig vondt

langrenn

VAL DI FIEMME/OSLO: Dario Cologna ble historisk da han søndag gikk inn til sin fjerde Tour de Ski-triumf, seks år etter sin forrige.

Bak ble det en duell om pallplassene. Den gikk Martin Johnsrud Sundby seirende ut av. Nordmannen ble nummer to, mens Alex Harvey knep tredjeplassen. Sundby leverte en praktetappe, og var raskest av samtlige opp monsterbakken.

– Jeg hadde bestemt meg for å ha en god dag og avslutte med stil, sa en meget sliten Sundby til NRK i målområdet.

Tour de Ski langrenn søndag Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, Italia søndag, 9 km jaktstart fri teknikk, 6. og siste etappe i Tour de Ski: Menn: 1) Dario Cologna, Sveits 28.52,1, 2) Martin Johnsrud Sundby, Norge 1.26,5 min. bak, 3) Alex Harvey, Canada 1.30,6, 4) Alexej Poltoranin, Kasakhstan 1.41,7, 5) Hans Christer Holund, Norge 2.17,8, 6) Alexander Bolsjunov, Russland 3.09,7, 7) Jean Marc Gaillard, Frankrike 3.16,7, 8) Daniel Richardsson, Sverige 3.20,8, 9) Aleksej Tsjervotkin, Russland 3.33,5, 10) Andrej Larkov, Russland 3.38,8. Øvrige norske: 12) Niklas Dyrhaug 4.46,3, 14) Emil Iversen 5.15,7, 17) Didrik Tønseth 5.35,0. Listen er identisk med sluttstillingen i Tour de Ski etter seks etapper. Sammenlagt fikk Cologna tiden 2.49.29,8. Beste etappetider: 1) Sundby 28.36,4, 2) Maurice Manificat, Frankrike 0.12,8 min. bak, 3) Denis Spitsov, Russland 0.14,3 4) Cologna 0.15,7, 5) Holund 0.20,6, 6) Harvey 0.23,6, 7) Tønseth 0.26,9, 8) Gaillard 0.32,4, 9) Lucas Bögl, Tyskland 0.40,8, 10) Alexej Vitsenko, Russland 0.41,5. Øvrige norske: 16) Dyrhaug 1.08,9. 35) Iversen 2.04,7. Verdenscupen (18 av 30 konkurranser): 1) Sundby 875, 2) Cologna 807, 3) Harvey 780, 4) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 752, 5) Bolsjunov 710, 6) Holund 638, 7) Manificat 629, 8) Poltoranin 556, 9) Sergej Ustjugov, Russland 525, 10) Tsjervotkin 467. Øvrige norske (topp 30): 12) Iversen 336, 13) Simen Hegstad Krüger 320, 15) Tønseth 292, 21) Finn Hågen Krogh 201, 26) Dyrhaug 159, 28) Pål Golberg 132. Distansecupen (11 av 17 renn): 1) Manificat 462, 2) Holund 400, 3) Harvey 387, 4) Sundby 383, 5) Cologna 361, 6) Ustjugov 353. Øvrige norske (topp 30): 7) Klæbo 302, 9) Krüger 290, 15) Tønseth 164, 22) Krogh 123, 23) Iversen 121, 28) Dyrhaug 71. Kvinner: 1) Heidi Weng, Norge 32.13,3, 2) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.48,5 min. bak, 3) Jessica Diggins, USA 2.32,2, 4) Krista Pärmäkoski, Finland 2.57,7, 5) Teresa Stadlober, Østerrike 3.09,4, 6) Kerttu Niskanen, Finland 4.17,0, 7) Anastasia Sedova, Russland 4.49,6, 8) Nathalie von Siebenthal, Sveits 4.56,1, 9) Sadie Bjornsen, USA 6.15,0, 10) Stefanie Böhler, Tyskland 6.41,1. Øvrig norsk: 22) Anne Kjersti Kalvå 10.32,4. Listen er identisk med sluttstillingen i Tour de Ski etter seks etapper. Sammenlagt fikk Weng tiden 2.20.56,5. Beste etappetider: 1) Weng 32.11,5, 2) Stadlober 0.41,3 min. bak, 3) Diggins 0.41,9, 4) Østberg 0.50,3, 5) Elizabeth Stephen, USA 1.22,6, 6) Von Siebenthal 1.23,5, 7) Pärmäkoski 1.26,0, 8) Niskanen 1.29,6, 9) Böhler 1.34,5, 10) Sedova 1.36,3. Øvrige norsk: 23) Kalvå 3.24,1. Verdenscupen (18 av 30 konkurranser): 1) Weng 1154, 2) Østberg 1087, 3) Diggins 776, 4) Pärmäkoski 713, 5) Stadlober 637, 6) Charlotte Kalla, Sverige 610, 7) Bjornsen 578, 8) Marit Bjørgen, Norge 493, 9) Niskanen 492, 10) Ragnhild Haga, Norge 480. Øvrige norske (topp 30): 15) Maiken Caspersen Falla 307, 17) Kathrine Harsem 233, 18) Astrid Uhrenholdt Jacobsen 232. Distansecupen (11 av 17 renn): 1) Weng 579, 2) Østberg 554, 3) Kalla 388, 4) Stadlober 377, 5) Diggins 365, 6) Haga 360. Øvrige norske (topp 30): 7) Bjørgen 320, 14) Jacobsen 204, 18) Harsem 116, 25) Falla 64. Nasjonscupen, totalt: 1) Norge 6407, 2) Russland 3406, 3) Sverige 2477, 4) Finland 2341, 5) USA 1937, 6) Sveits 1792. Menn: 1) Norge 3059, 2) Russland 2169, 3) Frankrike 1268. Kvinner: 1) Norge 3348, 2) USA 1787, 3) Sverige 1719. (©NTB)

– Vanvittig vondt

– En maktdemonstrasjon av Martin, oppsummerer landslagstrener Tor-Arne Hetland overfor Aftenposten.

Sundby var fullstendig utslitt etter kraftanstrengelsen. Overfor statskanalen forteller han at han aldri har vært mer sliten enn mot slutten av motbakken.

– Jeg hadde vanvittig vondt. Jeg var helt ferdig, sier han.

At nordmannen skulle sikre en plass på pallen var ikke gitt før løpet.

Status var som følgende: Et uhell måtte til for at Dario Cologna skulle rote bort seieren, og Martin Johnsrud Sundby hadde 30 sekunder å hente opp til annenplassen.

Nordmannen lå på sjetteplass før den siste etappen, men fikk én konkurrent mindre da Sergej Ustjugov valgte å kaste inn håndkleet med skade før start.

Og Sundby hadde tydelig en plan. Han kjørte på og hentet fort inn gruppen foran. Deretter ble det en kamp med Aleksej Poltoranin og Alex Harvey om pallplassene.

Foran gikk Dario Cologna det som lignet på en parademarsj inn til sammenlagtseieren.

Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, 6. og siste etappe i Tour de Ski: Kvinner, 9 km: 1) Heidi Weng, Norge 32.11,5, 2) Teresa Stadlober, Østerrike 0.41,3, 3) Jessica Diggins, USA 0.41,9, 4) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 0.50,3, 5) Elizabeth Stephen, USA 1.22,6, 6) Nathalie Von Siebenthal, Sveits 1.23,5, 7) Krista Parmakoski, Finland 1.26,0, 8) Kerttu Niskanen, Finland 1.29,6, 9) Stefanie Böhler, Tyskland 1.34,5, 10) Anastasia Sedova, Russland 1.36,3. Øvrige norske (topp 30): 23) Anne Kjersti Kalvå 3.24,1. Tour de Ski (6 av 6 etapper): 1) Weng 2.20.56,5, 2) Østberg 0.48,5, 3) Diggins 2.32,2, 4) Parmakoski 2.57,7, 5) Stadlober 3.09,4, 6) Niskanen 4.17,0, 7) Sedova 4.49,6, 8) Von Siebenthal 4.56,1, 9) Sadie Bjornsen, USA 6.15,0, 10) Böhler 6.41,1. Øvrige norske: 22) Kalvå 10.32,4. Menn, 9 km: 1) Martin Johnsrud Sundby, Norge 28.36,4, 2) Maurice Manificat, Frankrike 0.12,8, 3) Denis Spitsov, Russland 0.14,3 4) Dario Cologna, Sveits 0.15,7, 5) Hans Christer Holund, Norge 0.20,6, 6) Alex Harvey, Canada 0.23,6, 7) Didrik Tønseth, Norge 0.26,9, 8) Jean Marc Gaillard, Frankrike 0.32,4, 9) Lucas Bögl, Tyskland 0.40,8, 10) Alexej Vitsenko, Russland 0.41,5. Øvrige norske (topp 30): 16) Niklas Dyrhaug 1.08,9. Tour de Ski (6 av 6 etapper): 1) Cologna 2.49.29,8, 2) Sundby 1.26,5, 3) Harvey 1.30,6, 4) Alexej Poltoranin, Kasakhstan 1.41,7, 5) Holund 2.17,8, 6) Alexander Bolsjunov, Russland 3.09,7, 7) Gaillard 3.16,7, 8) Daniel Rickardsson, Sverige 3.20,8, 9) Aleksej Tsjervotkin, Russland 3.33,5, 10) Andrej Larkov, Russland 3.38,8. Øvrige norske: 12) Dyrhaug 4.46,3, 14) Emil Iversen 5.15,7, 17) Tønseth 5.35,0, (©NTB)

Sundby og Harvey rykket fra russeren, og canadieren klarte til slutt ikke å holde følge med Sundby. Nordmannen kunne dermed juble for annenplass.

Hans Christer Holund ble nest beste norske, 2.17,8 bak vinnertiden

Landslagstrener Hetland var fornøyd etter en oppmundrende prestasjon av de norske på avslutningsetappen. Spesielt Sundbys annenplass gledet.

– Det var et fenomenalt løp av ham, sier Hetland.

Tidligere på dagen hadde Heidi Weng sikret sin andre strake sammenlagtseier. Hun vant foran Ingvil Flugstad Østberg etter en overlegen sisteetappe.