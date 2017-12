Norsk løper ble nummer 72 - men landslagstreneren angrer ikke på Northug-vrakingen

langrenn

LENZERHEIDE: Til tross for at Martin Johnsrud Sundby tok inn et halvt minutt i Tour de ski-sammendraget på Sergej Ustjugov og ble nummer tre på etappen, var det situasjonen rundt Petter Northug som landslagstrener Tor Arne Hetland måtte bruke nesten all tid på i pressesonen.

Trønderen ble som kjent vraket til Tour de ski, til tross for at han ønsket sterkt å gå. Kritikken mot avgjørelsen har tidvis vært sterk både fra kommentatorer og i sosiale medier.

Når så Sjur Røthe og Finn Hågen Krogh endte omtrent to og tre minutter bak etappevinner Dario Cologna nyttårsaften, fikk de som mener at Hetland tok ut feil lag vann på møllen.

Mens verdenseliten kjemper i de sveitsiske alpene, gikk Northug stafett for Strindheim i Granåsen. Der gikk han blant annet inn et halvt minutt på kombinertløper Magnus Moan.

– Det sier meg egentlig ingenting. Vi vet ikke hvor mye Petter la i det, eller om Magnus gikk alt han kan. Det er umulig for meg å si nå, sier Hetland i det han ble fortalt resultatet fra Granåsen.

Slik gikk det da Northug konkurrerte nyttårsaften:

Mener Northug trenger treningen

Treneren innrømmer at han visste at det ville bli mye støy ved å vrake Northug. Dette var også noe de diskuterte.

– Ja, definitivt. Hvis vi skulle stilnet mediene, så hadde det vært et enkelt valg å skyve en annen utøver ut i kulden, men vi velger å ha fokus på det sportslige. Vi mener for Petter sin del så er det å ha en god treningsperiode, å få trent godt hjemme og så begynne å gå skirenn på nyåret som er den beste veien til OL

Han mener løperne må tåle det ekstra presset det kan være at mange spørsmål handler om Northug.

– Sånn er det å være skiløper i Norge. Det er fire som får gå en OL-distanse, og de føler jo en forpliktelse overfor sine lagkompiser. Det presset er bestandig på laget.

Angrer ikke på uttaket av Krogh

Krogh sa selv at han møtte veggen etter en drøy kilometer. Røthe mente at halve Ski-Norge ville gått fortere enn ham søndag, inkludert Northug.

Hetland angrer imidlertid ikke på laguttaket.

– Nei, før Tour de ski var det greit at Finn skulle gå. Jeg kan ikke angre meg nå. Jeg tok jo ut et lag for ti dager siden. Guttene fikk beskjed om at hvis de ikke var friske eller følte seg klare til å ta i, så skulle de si fra. Da kunne vi vurdere om andre skulle gå, svarer Hetland.

Han vil ikke si at ting ser annerledes ut nå enn for ti dager siden.

– Nei, jeg hadde tenkt at Sjur og Finn hadde vært lenger oppe.

– Angrer du på at du tok ut Krogh?

– Da jeg så ham i går, angret jeg ikke (kom til finalen på sprinten).

– Det er middels resultater og dere får pepper. Hva tenker du om det?

– Vi er flere som satt sammen, diskuterte og tok ut laget og utøverne som vi mener ville gjør det best her. Vi spilte på de hestene vi hadde og tok ut de alle beste vi hadde for ti dager siden.

Selv sa Krogh at han ikke fikk puste skikkelig under rennet. Les mer her:

Mener Tour de ski kan slå ut negativt

Northug selv har ved flere anledninger sagt at han trengte Tour de ski for å gå seg i form til OL. Hetland sier det er slik at alle løpere vet best hva de trenger for å komme i form. Sundby og andre norske løpere har snakket om viktigheten av touren for formutviklingen.

– Det har også vist seg at hvis du ikke har grunnlaget i forkant, så kan Tour de ski være veldig negativt, sier Hetland.

Han viser til Marit Bjørgen, som har ett av de beste grunnlagene i verden. Hun velger likevel å droppe Tour de ski.

– Hun vet at treningsperioden hun får nå er verdt gull i OL. Du er nødt til å ha et godt trenings- og konkurransegrunnlag for at du skal kunne gå deg i form i Tour de ski, sier Hetland.

Northug fikk aldri vist seg frem

På spørsmål om han enkelt kan forklare hvorfor Northug ikke ble tatt ut, kommer han med en grundig gjennomgang av Northugs sesongutvikling.

Hetland viser til Northugs sykdomsperiode etter et høydeopphold på senhøsten.

– Vi hadde et møte med ham i Val Senales, hvor vi sa at hvis han viste form på Beitostølen, så ville han få gå verdenscupstarten i Kuusamo. Han skulle egentlig gått den svenske sesongåpningen i Bruksvallarna, men ble syk. Så ble han heller ikke frisk til Beitostølen, sier Hetland.

Northug ville likevel gjerne gå verdenscupstarten i Kuusamo, men måtte nøye seg med norgescup på Gålå.

Da Northug fikk prøve seg i verdenscupen på Lillehammer, ble han slått ut i prologen på sprinten. Han droppet tremilen og dro hjem.

– Etter det følte han at kroppen ikke responderte på trening, og det gikk ganske lenge før han kom i trening. Vi hadde et møte med Petter i Trondheim. Der sa han at han trengte to uker med trening. Han kom da i gang, men fikk ikke vist seg frem i noen konkurranser som gjorde at vi kunne ta ham med til Tour de ski, sier Hetland.

PS: Hans Christer Holund ble nummer seks, Didrik Tønseth ble nummer ni, Niklas Dyrhaug ble nummer 16, Emil Iversen nummer 17, Sindre Skar Bjørnestad nummer 39, Sjur Røthe nummer 46 og Finn Hågen Krogh nummer 72 på søndagens etappe.