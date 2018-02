Måten Bjørgen svarte på i natt, lover ikke godt

langrenn

PYEONGCHANG: Med hendene i lomma, full vinterhabitt og pannebånd for å holde på varmen, gikk Marit Bjørgen inn i den digre gymsalen som det norske landslaget har leid i Pyeongchang. Det er her langrennsløperne møter pressen to dager før hver distanse.

Temperaturen i det lite hjemmekoselige lokalet var som da Bjørgen møtte pressen før 15-kilometeren: Iskaldt, litt som å være i en snøhule. I Norge nærmet klokka seg halv to på natta.

Bak Bjørgen gikk Ragnhild Haga og trener Roar Hjelmeset. Bjørgen og Haga utgjør halvparten av laget som skal forsvare Norges ære på torsdagens tikilometer fristil. De to andre er Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg. De skal gå sprint senere i dag og fikk derfor fri.

Der Bjørgen fremsto offensiv og full av forventninger før den første OL-distansen, synes jeg noe har endret seg. Mens Hjelmeset innledet med å gi en kort begrunnelse for laguttaket, så Bjørgen tankefull ut der hun stirret skrått ned i parketten.

Det som har skjedd siden det første pressemøte er at Bjørgen har vunnet en sølvmedalje, men ikke bare det. Hun har også opplevd å bli knust av sin venninne og argeste rival Charlotte Kalla.

Bjørgen innrømmer uten problemer at inngangen til mesterskapet har vært bedre før. Før Lahti-VM i fjor hadde hun i større grad kontroll på formen. Nå har hun vært preget av usikkerhet. Sølvmedaljen på skiathlon ser ikke ut til å ha gjort henne mer trygg.

- Jeg hadde tre gode NM-distanser, var litt syk før høydesamlingen og hadde en tung økt her på torsdag. Jeg har vært veldig usikker, sier hun.

Da Kalla rykket på 15-kilometeren, klarte ikke Bjørgen å henge på. Hun irriterer seg over at hun ikke lå helt på bakskiene da rykket fant sted, men det er uansett tvilsomt om det hadde hjulpet.

Kalla er rett og slett råsterk og klar favoritt også på torsdag. Om Bjørgen ikke har tapt på forhånd, tyder mye på at hun er innstilt på at det kan bli en kamp om sølvet nok en gang.

Kallas favorittdistanse er nettopp tikilometer fristil. Forrige gang distansen sto på programmet i verdenscupen vant hun foran Haga, Weng, Astrid Jacobsen, Bjørgen og Østberg. Marginen ned til Bjørgen var på 22 sekunder.

Mens den norske leiren har grunn til å føle på usikkerheten etter den svake laginnsatsen på 15-kilometeren (Weng nr. 9, Østberg nr. 11 og Haga nr. 15), er Kalla stinn av selvtillit. Lagvenninnen, unge Ebba Andersson, imponerte med fjerdeplass.

Noen minutter før Bjørgen og Haga tok imot mediene i den kjølige gymsalen i Pyeongchang, møtte Kalla pressen utendørs, ved skistadion og i strålende solskinn.

Kalla fremsto rolig og harmonisk. Til forskjell fra de norske løperne, lo hun til stadighet og pratet om all energien hun hadde fått. Det skyldtes ikke bare lørdagens gull, men også den sensasjonelle sølvmedaljen til Sebastian Samuelsson i skiskyting mandag kveld.

Svenskene ser for seg at Kalla skal bli langrennsdronning i OL. Alt ligger til rette for at det blir slik.

Ut fra nattens pressekonferanse tyder mye på at også Marit Bjørgen er i ferd med å innse det.