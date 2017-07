Johaug holdes på pinebenken. Må vente enda lenger på dopingdommen.

6. juni møtte Therese Johaug til dopinghøring i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i Lausanne.

Den gang ble det antydet at det ville gå relativt raskt før de tre dommerne kom til enighet om hvor lenge den norske skistjernen skal utestenges fra idretten på grunn av den positive dopingprøven hun avla i september i fjor.

Fire uker etter høringen ble det imidlertid kjent at Johaug måtte vente til starten av august . Nå må hun trolig belage seg på flere uker med spenning.

– Slik jeg forstår det har CAS meddelt at de har bedt om en fristutsettelse til 18. august, sier Johaugs advokat, Christian B. Hjort til Aftenposten.

Han vil ikke spekulere i hva det betyr eller hva det har å si.

– Det må vi bare forholde oss til, sier Hjort, som sier Johaug ikke vil få vite hva den endelige dommen blir før den blir publisert av CAS.

Forberedt på venting

Johaug har nylig vært på et tre uker langt treningsopphold i Aspen, Colorado sammen med blant andre Ingvild Flugstad Østberg og lillebror Karstein.

Hjort er usikker på hvordan de stadige utsettelsene på dommen påvirker henne.

– Jeg har ikke vært i kontakt med henne på en liten stund, men hun er forberedt på at det kan være litt venting, sier han.

Det er de tre dommerne Romano Subiotto, Jeffrey Benz og Markus Manninen som skal avgjøre om den syvdobbelte verdensmesteren får delta i skirenn denne vinteren.

Johaug ble av domsutvalget i Norges idrettsforbund utestengt i 13 måneder fordi det funnet spor av det anabole stoffet clostebol i urinen hennes.

Dette fikk hun i kroppen gjennom en salve som ble brukt for å pleie en solforbrent leppe under og etter et treningsopphold i Italia sist sommer.

Smertegrensen er 15 måneder

Det internasjonale skiforbundet (FIS) mente dommen var for mild og anket avgjørelsen til CAS.

Etter høringen i juni ble det kjent at FIS-advokat Stephan Netzle hadde argumentert for at Johaug bør utestenges i 16–20 måneder.

OL i Sør-Korea er vinterens store mål for Johaug. Smertegrensen for deltagelse der er 15 måneders utestengelse.

Får hun mer enn det, vil de olympiske lekene gå uten henne på startstreken.