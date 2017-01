Jacobsen raste ned 3,5 kg i starten av uken - gir mamma æren for det imponerende comebacket

ULRICEHAMN: – Jeg må takke mamma. Det er hun som har bestemt hva jeg får spise og drikke den siste uken, sier en lykkelig Jacobsen etter lørdagens fjerdeplass på 10 km fristil.

Rammen for løpet var perfekt, med titusenvis av ivrige svensker langs løypen og strålende sol på himmelen.

I starten av uken var det imidlertid lite som tydet på at dette skulle bli en kjempedag for Heming-løperen.

– Jeg veier normalt ca. 69,5 kg. Tirsdag morgen veide jeg 66 kg. Da hadde jeg spydd og tømt det som kunne tømmes. Da må man jo gjøre en jobb for å gjenopprette balansen, sier hun om den kjedelige sykdomsperioden.

Med en trøblete mage er det selv for en medisinstudent godt med en mor som er lege og har mye erfaring med ernæring. Da Jacobsen bestemte seg for å gå helgens renn visste hun at det var helt avgjørende å få i seg de riktige næringsstoffene på en måte som magen tålte.

– Det er visst mange feil man kan gjøre, for jeg har fått litt kjeft og, sier hun, og ramser opp kostholdet som har fått henne i konkurranseform igjen:

– Jeg har drukket sportsdrikk, cola og te med sukker og salt. Så har jeg spist havregrøt, pasta uten saus og kyllingfilet uten krydder. Og litt brød som ikke er grovt, forteller hun.

Slet med virus i høst

Fjerdeplassen var tangering av hennes sesongbeste fra Lillehammer før jul. I siste liten bestemte hun seg for ikke å gå Tour de Ski. Høsten 2016 ble preget av et virus som hang i irriterende lenge.

– Det slo meg ikke helt ut, men hindret utvikling, forklarer hun.

Nå er hun helt kvitt de plagene, og allerede et par dager etter at hun takket nei til Touren kjente hun at kroppen egentlig var ganske bra.

– Samtidig kjente jeg at det var lurt for meg å legge inn en god treningsperiode og få fokusert på de riktige tingene, sier hun.

En samtale med Marit Bjørgen hjalp henne å holde fokus på hva som var viktigst denne sesongen. Søndag fyller Uhrenholdt Jacobsen 30 år, og hun innser at kroppen tåler færre konkurranser nå enn den gjorde for fem år siden.

Kunsten å si nei

Hun har hatt 10 kilometer klassisk som et hovedmål i Lahti-VM, men innser at også skøyteformen er god. Med mange år med trening i banken tror hun at sjansene kan være gode også på en tremil.

En utfordring er å klare å si nei til noen øvelser som hun i utgangspunktet kan tenke seg å gå.

– Da kan jeg brenne meg ved å gå seks halvgode løp, i stedet for to veldig gode løp.

– Det er kjempevanskelig å si nei til å gå renn. Det er det samme nå. Jeg vil helst være best under VM, samtidig som jeg vil gjøre det bra her og nå. De samme vurderingene må man gjøre under et VM. Da er det godt å ha en gammel ringrev som Marit på laget, som kan gi gode råd.

På søndagens stafett går hun tredjeetappe (etter Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng, før Bjørgen). Så er det hjem til Oslo, før hun kjører til Falun torsdag for konkurranser der neste helg. Så er det NM-uke på Lygna skistadion, før hun drar til Skeikampen som blir hovedbasen frem mot VM.

Følelsen før sesongens store mål ble iallfall litt bedre av lørdagens imponerende prestasjon etter trøblete dager.

– Ja, jeg har jo følt litt at jeg må bevise at jeg skal inn i den troppen, så nå er jeg iallfall et godt steg nærmere.