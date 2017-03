Ekspert: – Den norske taktikken ødela for Northug

LAHTI/OSLO: Martin Johnsrud Sundby satte på turboen på sisterunden på søndagens VM-femmil.

Sundby kom sist inn i Lahti-svingen, men på oppløpet ble han parkert.

– Jeg er kjempeskuffet over at jeg ikke nådde opp. Jeg brukte noen minutter i bua for meg selv nå, for å tenke over hvordan jeg kunne løst det. Jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg gikk «all-in». Jeg synes det er dødskjipt akkurat nå, sier Sundby etter å ha blitt nummer fem.

Lynraske Alex Harvey vant foran Russlands Sergej Ustjugov. Matti Heikkinen tok bronsen.

– Det føles utrolig, sier Harvey til arrangørens reporter.

– De bruker meg som utskytningsrampe, sier Sundby om lynraske Harvey og Ustjugov.

– Harvey var iskald og på rett plass slik at han kunne feie forbi Sundby, sier Expressen-kommentator Tomas Pettersson til SVT.

– Ødeleggende

Regjerende mester Petter Northug hang lenge med, men ble til slutt nummer åtte.

Sundby ga alt i den siste bakken, og da var det kun Harvey og Ustjugov som klarte å følge skikkelig med.

I sosiale medier er det mange som påpeker at det var Sundbys rykk som hektet av lagkamerat Northug for godt.

– Godt jobbet Sundby! Ødela 5-mila for vår beste spurter, og ikke i nærheten selv, skriver fotballekspert Jesper Mathisen på sin Twitter-konto.

Fredrik Aukland har forståelse for den norske taktikken.

– Det er det som er litt vanskelig med sånn føre: Vi har både løpere som vil ha stor fart og løpere som vil ha lav fart. Det blir vanskelig, men på mange måter er den norske taktikken ødeleggende for Petter, men det var også en god mulighet til å ta gull på den måten, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– Ikke mye lagtenkning

Sundby klarte imidlertid ikke å riste seg løs med de mest spurtsterke utlendingene med rykket. Dermed ble det rått parti på oppløpet.

– Det er ikke så mye lagtenkning i det norske laget. Alle går for seg, sier NRK-kommentator Jann Post.

Langrennsløper Pål Golberg reagerer mot kritikerne:

– Nå dukker det opp en bra gjeng med bedrevitere som mener Norge burde valgt en annen taktikk. Skal man prøve på gullet? Eller bare gi det bort?, skriver Golberg på sin Twitter-konto.

Av de øvrige norske ble Sjur Røthe nummer 6, Petter Northug nummer 8, Hans Christer Holund nummer 10 og Anders Gløersen nummer 11. Når NRK spør om den norske taktikken, forteller Sundby at han mistet litt oversikten på slutten.

– Jeg prøver så godt jeg kan, så får jeg ikke helt med meg hva de andre gutta (nordmennene, journ. anm.) gjør.

Lavt tempo

Da Petter Northug tok sin minneverdige seier på Falun-femmilen i 2015, var det veldig løst føre. I Lahti søndag var det imidlertid minusgrader, og fint og fast.

Det norske laget brukte mye krefter i starten av rennet. Både Hans Christer Holund og Anders Gløersen prøvde å rykke på den første milen. Begge forsøk ble imidlertid hentet inn etter noen minutter.

Etter det, var det få sprell i feltet på de neste milene. Med én mil igjen var det 20 løpere som hang med i tetgruppen.

Dermed ble det hele avgjort på sisterunden.