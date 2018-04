Nå er Brækhus’ neste motstander klar

kampsport

Den amerikanske bokseren Kali Reis har i en video bekreftet at hun er motstanderen til Cecilia Brækhus under stevnet i Los Angeles 5. mai.

Det kommer fram i en video Reis har lagt ut på Facebook.

Reis har vært ryktet å være Brækhus' motstander, men den norske boksedronningen har ikke villet bekrefte sin motstander ennå. En offentliggjøring fra 36-åringens side og hennes team er ventet innen kort tid.

Reis valgte imidlertid å gå ut med nyheten på sin egen Facebook-side.

– Jeg bokser 5. mai i Stubhub Center, og jeg møter Cecilia Brækhus. Hun er ubeseiret og har vært regjerende verdensmester i lang tid, og jeg kan ikke vente med å gå kampen. Jeg er veldig glad for denne kampen, veldig takknemlig for denne kampen og veldig klar for denne kampen, sier hun blant annet i videoen.

Brækhus skal bokse på stevnet der Gennady Golovkin går hovedkamp. Kasakhstaneren skulle i utgangspunktet møte Saul Alvarez i Las Vegas, men mexicaneren trakk seg fra kampen etter å ha testet positivt på det forbudte stoffet clenbuterol.

Stevnet var lenge i fare, men ble satt på fote i siste liten da Golovkin endelig fikk en motstander. Han møter armenske Vanes Martirosyan i Stubhub Center i Carson rett sør for Los Angeles. Det er arenaen der Ola Kamara og Jørgen Skjelvik til daglig spiller hjemmekamper for LA Galaxy.

Brækhus skal gå en av kampene i forkant av hovedkampen. Kali Reis bokser i utgangspunktet i mellomvekt, to vektklasser over Brækhus. Den amerikanske bokseren har 13 seirer og seks tap som proffbokser, og tapte blant annet på poeng mot svenske Mikaela Laurén i 2014.

Brækhus slo som kjent Laurén i Stokke i fjor, og har også slått den svenske bokseren tidligere i karrieren. Kampen mot Reis blir viktig for Brækhus for å vise seg fram for et amerikansk publikum. Motstanden i Reis skal på papiret være overkommelig for 36-åringen med tittelbelter i weltervektklassen i fem organisasjoner.

Ifølge databasen Boxrec er Reis ranket som nummer 131 på kvinnesiden uansett vektklasse. Til sammenligning er Brækhus nummer to, kun bak Jessica Chávez (fluevekt).