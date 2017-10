Israeleren vant. Dette bildet fra gullseremonien setter sinnene i kok

kampsport

Torsdag var en stor dag i Tal Flickers judokarriere. Han vant 66-kilosklassen i Abu Dhabi Grand Slam – et stort og viktig stevne i regi av det internasjonale judoforbundet.

På medaljeseremonien tok imidlertid kvelden en bisarr vending.

Det georgiske flagget ble reist – for bronsevinner Vazha Margvelashvili.

Det aserbajdsjanske flagget ble reist – for sølvvinner Nijat Shikhalizada.

Men det israelske flagget ble borte. Det var erstattet med det internasjonale judoforbundets flagg.

Årsaken? Det iskalde forholdet mellom Israel og vertsnasjonen, De forente arabiske emirater.

Ga blaffen i brev

– Det var rart. Israel er hjemlandet mitt og jeg er stolt over å være fra Israel, forteller Flicker til CNN.

På medaljeseremonien ble dessuten israels nasjonalsang, Hatikvah, erstattet med hymnen til det internasjonale judoforbundet (IJF). De israelske utøverne i turneringen fikk ikke lov til å konkurrere med hjemlandets flagg.

Tiltakene ble iverksatt til tross for at IJF hadde krevd at arrangøren ikke skulle forskjellsbehandle israelske utøvere.

– Alle delegasjoner, inkludert den israelske delegasjonen, skal bli behandlet fullstendig likt i alle aspekter, uten unntak, skrev IJF i et brev til judoforbundet i De forente arabiske emirater før turneringen, ifølge The Times of Israel.

De forente arabiske emirater har latt være å kommentere kontroversen overfor internasjonale medier.

– Hykleri

I tillegg til Flicker, fikk heller ikke bronsevinner Gili Cohen se det israelske flagget på sin medaljeseremoni.

Behandlingen av utøverne har fått oppmerksomhet over hele verden. I Israel skaper hendelsen raseri.

– Ikke noe israelsk nasjonalsang eller flagg. En skam for sportsånden, skriver Israels ambassade i USA på sin Twitter-konto.

– Det er soleklart hykleri. Skammelig, skriver talsmann for det israelske utenriksdepartementet Emmanuel Nahshon på sin Twitter-konto.

Shameful: Israel 🇮🇱's Gili Cohen won bronze at #JudoAbuDhabi2017, but instead of raising her flag, they're raising the @IntJudoFed's. pic.twitter.com/u4uh4Wsetn — Avi Mayer (@AviMayer) October 26, 2017

Sang nasjonalsangen

Mens judoforbundets hymne ble spilt fra høyttaleranlegget, sang Flicker på Israels nasjonalsang.

Den markeringen bestemte han seg for med en gang han vant gullet, forteller judostjernen til The Times of Israel.

– Alle vet hvor vi er fra og hvilket land vi representerer, skrev han i et Facebook-innlegg.