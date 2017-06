Forbundet kunne ikke leve med hva forkortelsen betyr på internett. Nå har de endret navn.

«WTF?»

Dersom du er ivrig på sosiale medier, har du sikkert sett noen skrive de tre bokstavene. Det er en forkortelse for setningen «What the fu**?», og brukes for å uttrykke overraskelse og/eller misnøye.

Uttrykket har vokst i popularitet i takt med med internettrevolusjonen. Det har skapt et problem for en internasjonal idrettsorganisasjon.

World Taekwondo Federation ble stiftet i 1973, og har siden brukt forkortelsen WTF. Organisasjonen har imidlertid blitt stadig mer ukomfortable med hva den doble betydningen av forkortelsen. På forbundets generalforsamling i Muju, Sør-Korea fredag ble det omsider tatt grep.

– I den digitale tidsalderen har vår forkortelse fått negative konnotasjoner, som ikke har noe med vår organisasjon å gjøre. Derfor var det viktig at vi endret navn, for å nå ut til fansen på en bedre måte, forklarer taekwondo-president Chungwon Choue ifølge nettstedet Inside The Games.

Det nye navnet

Fra nå av skal forbundet hete World Taekwondo. Dermed droppes ordet «Federation».

– World Taekwondo er gjenkjennelig og enkelt å forstå. Navnet understreker at sporten vår er global, sier Choue.

Choue sier at World Taekwondo er avhengige av å utvike seg videre for å forbli relevant for et yngre og mer moderne publikum.

Organisasjonens nye logo blir offisielt lansert lørdag. Deretter skal det nye navnet inngå i alle produkter og pressemeldinger fra organisasjonen.

Taekwondo har vært på OL-programmet siden 2000. I Tokyo-OL i 2020 blir taekwondo én av fem kampsporter. Karate, judo, bryting og boksing inngår også i mesterskapet.