Brækhus besto ikke den medisinske testen - utsetter kampen mot Svensson

Det melder Brækhus’ promotør, First Lady Promotion, i en pressemelding.

Brækhus besto nemlig ikke den medisinske godkjenningen før kampen mot svenske Klara Svensson, som egentlig skulle gå kommende helg. Den utsettes nå til 24. februar.

– Brækhus er, som tusenvis av andre nordmenn, rammet av en influensa-lignende sykdom. Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før en kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier doktor David McDonagh.

I sitt livs form

Brækhus kaller det «det verste som kan skje en bokser».

– Jeg var i mitt livs form før jeg ble slått ut av influensaen. Dette er det verste som kan skje en bokser så tett opp til kamp, men helse og sikkerhet kommer selvfølgelig først, sier Brækhus selv.

Nå er hun derfor fullt og helt innstilt på å bli kampklar til 24. februar.

– Det eneste jeg kan gjøre nå er å bli frisk så fort som mulig, og starte opp med trening igjen. Jeg er toppmotivert, sulten og klar for kamp 24. februar.

Som følge av sikkerhetsbestemmelsene før kampen, ble Brækhus undersøkt av lege.

– Det er ingenting som tilsier at ikke Cecilia vil være kampklar 24. februar. Cecilia får nødvendig medisinsk behandling og oppfølgning, og hun vil sikkert være tilbake i full trening innen 2 uker, sier McDonagh.

First Lady Promotion opplyser samtidig om at alle som har kjøpt billett til boksestevnet lørdag, kan benytte den billetten 24. februar.

– Ai, ai

– Det er veldig mange som blir rammet av at denne kampen utsettes, sier Erik Nilsen, generalsekretær i Norges Bokseforbund.

Han har ikke noe med den profesjonelle delen å gjøre, men skulle hatt med fem norske amatører i det samme stevnet.

– Vi blir enige med svenskene om å ha en landskamp, forteller Nilsen, som hadde lagt opp til tre kvinnekamper, og to herrekamper.

– Sykdom og skader er noe som kan ramme alle. Men det er klart at mange blir berørt her, ikke minst publikum som har planlagt dette i lang tid, sier Nilsen.

– Ai, ai, men det er en kjensgjerning at man aldri skal gå i ringen hvis man ikke er fit for fight. Har hun influensa, er det ikke noe å diskutere, sier Sveriges store ekspertkommentator på boksing, Olof Johansson.

Det han ikke vet, er ikke verdt å vite i boksing. Johansson hadde tenkt seg til oppgjøret i Oslo.

– Kan motstanderen få overtak ved at Brækhus nå «ligger nede»?

– Ja, men det er et spørsmål om hvem som rammes mest. Er man hundre prosent forberedt og innstilt på å gå kamp, er det et veldig tilbakeslag at det ikke blir noe av. Det kan være ille for Klara at det skjer.

Johansson mener at Brækhus på den andre siden også rammes. For henne er det fysisk ting som man ikke kan forbise. Hun skal tilbake igjen om fire uker, og hun må komme til hektene raskt.

– Typisk

Norges beste mannlige proffbokser, Tim-Robin Lihaug (24), skulle også gå kamp på Spektrum-stevnet. Lihaug hadde akkurat avsluttet den harde treningen før neste helgs kamp, hans første på norsk jord, da beskjeden om Brækhus kom.

– Jeg fikk vite det nettopp og måtte nesten bare le. Det er typisk etter tøffe forberedelser, der det har gått mye penger og tøff trening. Men sånt skjer i proffboksing, det er en bransje der man ikke har garanti for noe, sier Lihaug.

Han har trent med eks-proff Thomas Hansvoll i Oslo den siste tiden, men drar nå til Bergen.

– Jeg skal hjem og får sikkert vite mer om hva som skjer etter hvert. Dette var ikke helt etter planen, men jeg håper Brækhus blir fort frisk igjen og ønsker god bedring, sier Lihaug.

– En ærlig kamp

Olof Johansson ser for seg en jevn og ærlig kamp mellom Brækhus og Svensson.

– Det er en ærlig kamp. Klara Svensson er en veldig taktisk og teknisk bokser. Det kommer til å bli en skikkelig god kamp, uansett når den kommer.

Ubeseirede Brækhus vil, når tiden går, komme et steg nærmere et tap, mener Johansson.

– Brækhus blir ikke yngre med årene. Normalt vil jeg tro at hun etter hvert ser seg om etter noe annet å gjøre.