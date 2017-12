Brækhus om sitt elleville år: – Fullstendig galskap

kampsport

36-åringen tok boksingen hjem igjen da hun slo Anne Sophie Mathis i Oslo Spektrum i oktober 2016, men det var først i 2017 at proffboksingen virkelig fikk fotfeste igjen i Norge.

Seieren mot Mathis ble etterfulgt av en ny seier mot Klara Svensson, også den i Oslo Spektrum. Deretter slo hun Erica Anabella Farias i sin egen hjemby Bergen, før året ble avsluttet med å slå Mikaela Laurén på teknisk knockout i Stokke i oktober.

Alle stevnene fant sted i regi av hennes eget promotorselskap, First Lady Promotions.

– Fullstendig galskap, er Brækhus' umiddelbare reaksjon når NTB ber henne oppsummere 2017 i to ord. Hun legger til at ordene kommer med positivt fortegn.

Sterke minner

Hun trekker fram spesielt to øyeblikk som sitter igjen etter et år fylt med ubetinget suksess, nå også i hjemlandet.

Det ene er fra kampen i Bergen i juni. Opptakten til utendørskampen på Koengen ble preget av uvissheten om Bergen-regnet ville legge en demper på stevnet. Etter litt lett duskregn under forkampene, klarnet været og sørget for en fantastisk ramme da Brækhus slo Farias over 12 knalltøffe runder.

Etter kampen feiret en tydelig rørt Brækhus foran sitt eget hjemmepublikum.

– Jeg husker da solen gikk ned over bokseringen like før jeg skulle bokse, og hele himmelen var blodrød. Etter kampen så jeg bort mot Ulriken, og det var sterkt å tenke på reisen fra Sandviken til Trondheim, via Tyskland og så hjem til Norge igjen. Hele settingen gjorde at det ble utrolig sterkt.

Hun nevner videre kampen mot Mikaela Laurén i Stokke. Etter mye «trashtalk» fra svensken, eskalerte det hele da hun kysset Brækhus på munnen under en av pressekonferansene før kampen.

Til slutt var Brækhus så fyrt opp at hun lovet å knocke ut svensken. Det klarte hun i den sjette runden.

– Det andre øyeblikket er da jeg knocket ut Laurén, for det var bare dødsdigg, sier hun med et smil.

To heltidsjobber

2017 har imidlertid ikke kommet gratis. 36-åringen har, i tillegg til å måtte konsentrere seg om sine egne kamper, hatt ansvaret for stevnene som er blitt arrangert. Mens de aller fleste toppidrettsutøvere får forholdene lagt til rette for seg før de skal prestere, har Brækhus dekket sitt eget bord til de ulike stevnene i Norge.

Hun har sammen med teamet hatt ansvar for såkalte undercards og alt annet som følger med. Det har kostet krefter.

– Jeg har vært alt fra idrettsutøver til dopingjeger, arrangør og bokseterapeut. I motsetning til andre toppidrettsutøvere har jeg hatt ansvaret for andre utøvere og deres helse og velvære. Jeg har arrangert min egen plattform framfor å komme til et sted hvor alt er klart.

– Har det gått utover til sportslige?

– Ja, det har jo det. Framfor å slappe av på kveldene, har jeg måttet sitte og lese mail og ringe rundt. Det har vært full fart. Hvis man tar den tiden en toppidrettsutøver skal sove og hvile på, så kan du halvere den tiden i mitt tilfelle.

Kraftanstrengelsen er også mye av grunnen til at hun nå tar en lengre kamppause. Hun er fortsatt ikke sikker på når neste kamp blir, men hun garanterer at den ikke kommer så tidlig som i februar, slik den gjorde i 2017.

– Fire kamper på litt over et år er mye for en proffbokser. Det blir ny kamp før sommeren, men det er det eneste jeg kan si med full sikkerhet.

Den kampen går etter alle solemerker i USA.