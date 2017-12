Brækhus nærmer seg gigantmøte: – Det blir historiens største kamp

kampsport

I november kom skriveriene om en fremtidig storkamp: Cecilia Brækhus (36) mot amerikanske Layla McCarter (38).

Nå virker planene å ha konkretisert seg. Hvert fall hvis vi skal tro McCarters manager Luis Tapia.

I et intervju med Dagbladet hevder Tapia at det forhandlinger mellom partene pågår. Ifølge Dagbladet gjenstår kun ett hinder: Å forhandle frem en avtale med TV-giganten Showtime.

– Vi ønsker at denne kampen skal få den beste dekningen. Og det er gjennom en avtale med Showtime. Det er også da vi virkelig kan snakke inntekter. Disse to fantastiske kvinnene fortjener det, sier Tapia til avisen.

– Historiens største kamp

Bokseforbundet IBF har oppført Brækhus-McCarter kampen som «mandatory» - obligatorisk. Med andre ord: Brækhus må møte McCarter for å beholde IBF-tittelbeltet.

Ifølge Tapia er det imidlertid 70 prosent sjanse for at kampen blir en realitet.

Manageren sparer ikke på de store ordene, og beskriver et mulig Brækhus-McCarter-møte som «den største kampen i kvinneboksingens historie».

Tidligere proffbokser og Viasat-ekspert Roar Petäjämaa mener Tapia er inne på noe.

– Det var veldig mye oppmerksomhet da Layla Ali var med også. Men hvis Cecilia, som er nummer 1, drar til USA og møter en toppbokser som McCarter, er det i nærheten av tidenes boksekamp, sier Petäjämaa til Aftenposten.

Whatever it takes!

Layla McCarter! pic.twitter.com/AhsPAf18MK — Luis A Tapia (@ltsport1) November 28, 2017

– Historisk

McCarter har gått 16 kamper ubeseiret siden 2007. Hun skal ha jobbet for å møte Brækhus, som har maltraktert all europeisk motstand, i to år allerede.

Brækhus har gjort det klinkende klart at hun gjerne møter McCarter til kamp. Det virker trolig at en eventuell duell vil foregå i Las Vegas.

– Det er flott at vi har en norsk utøver som representerer boksing i verdensklasse i Las Vegas. Det er en historisk stor kamp. Det er veldig at bra de er i dialog, sier Petäjämaa,