Tom Tvedt etter sparking av Inge Andersen: Varsler rydding, avviser hemmelighold

Det er energi i hver bevegelse. Tom Tvedt raser rundt på kontoret sitt på Ullevaal stadion. Han rydder før han får besøk. Først av Aftenposten. Senere kommer NRK. Da må papirene ligge i sånn passe ordentlig i stabler.

Rydde i egen organisasjon gjorde Tvedt dagen før. Da hadde idrettspresidenten sammen med sine 13 styremedlemmer enstemmig bedt generalsekretæren om å begynne å rydde på sitt eget kontor. Inge Andersen hadde fått sparken.

Tom Tvedt Født: 31. januar 1968 Fra: Randaberg Bor: Oslo og Randaberg Verv: Ordfører i Randaberg fra 1999–2007. Fylkesordfører i Rogaland fra 2007. Styremedlem i Norges idrettsforbund fra 2011 til 2015. Valgt som idrettspresident i 2015. Styremedlem i Norges håndballforbund 2013–2015. Parti: Arbeiderpartiet Idrettskarriere: Spilte en årrekke for SIF i Stavanger. Har 25 landskamper i håndball.

– Han har gjort en flott jobb for norsk idrett. Han har forsvart den norske idrettsmodellen hvor idrett for alle har stått i fokus, sier idrettspresidenten om sin avgåtte øverste leder for administrasjonen.

Deretter snakker han ikke så mye om sin avgåtte generalsekretær. Mannen som etter 13 år i stillingen ble kalt norsk idretts mektigste mann.

Trøbbel i kø

Tom Tvedt ser fremover.

– Det blir viktig for styret å trekke opp noen retningslinjer for hvilken generalsekretær som skal ansettes i Norges idrettsforbund, Norges største frivillige organisasjon.

Bakteppet for oppsigelsen av den mangeårige generalsekretæren er et år hvor forbundet nærmest har vært drevet fra skanse til skanse.

Hemmelighetskremmeri rundt pengebruken, ikke minst under lekene i Sotsji for tre år siden, har vært en gjenganger. Stadig flere i egen organisasjon har reagert på det de ser som hemmelighold. NIF sentralt bruker mye penger og har i tillegg fått den såkalte forsikringssaken og IT-skandalen på bordet. I tillegg har forholdet til hun som sitter på pengesekken, kulturminister Linda Hofstad Helleland, vært dårlig. Forholdet til mediene har vært besværlig og forbundet har flere ganger gått til angrep på VG, som har vært langt fremme i å sette søkelys på problemene i organisasjonen.

– Alt ligger der ute

Tvedt kommer til sitt kontor rett fra allmøte hvor de ansatte i forbundet har fått en orientering om det som har skjedd de siste dagene. Inge Andersen forlater forbundet med seks måneders oppsigelsestid og ett års sluttpakke. Assisterende generalsekretær Øystein Dale tar over som konstituert. Stillingen skal lyses ut.

Det er klart for å stake ut en ny kurs. Men 49-åringen fra Randaberg har ikke tenkt å åpne opp alt for innsyn.

– Vi har fått krav om at våre regnskaper må legges frem. Da må jeg bare si at våre regnskaper er åpne. Vi rapportere til Kulturdepartementet fire ganger i året. Når det gjelder utgiftene fra Sotsji har vi lagt frem regnskap som viser hvor mange middager, hvem som var til stede og summen på hver kuvert. Det er ikke hemmelig. Alt ligger der ute, sier han.

Han er like klar på at han ikke har noe å skjule, selv om reiseregningene til blant andre Inge Andersen fra Sotsji aldri er lagt frem med bilag.

– I norsk idrett reiser vi på regning og ikke på statens regulativ som mange andre. Grunnen til at vi har reist på regning, har vært at det er billigere, sier idrettspresidenten.

Da det stormet som verst rundt Idrettsforbundets manglende åpenhet rundt pengebruk i fjor vår, ble det såkalte Bernander-utvalget satt ned.

– Bernander-utvalget konkluderte med at NIF er mer åpent enn selskaper generelt, sier Tvedt.

Ikke urettferdig og heller ikke hemmelig

Presidenten vil ikke kalle kritikken urettferdig, men er klar på én ting:

– Det er slik at når man bruker ordet hemmelig, så blir ikke det riktig. Det har ikke vært noe som er hemmelig. Det har ikke vært snakk om hemmelighold. Og når flere medier sier at man ikke har fått se regnskapene for perioden 2011 til 2015, så er ikke det sant. De regnskapene er lagt frem.

Han vil heller ikke være med på at byggingen av en dataløsning til NIF har vært en skandale. Den har kostet betydelige pengebeløp og har ført til store utgifter til forbundet.

– Idrettsstyret fikk i oppgave av tinget i 2015 til å se på hvordan vi håndterer IKT-løsningene. Det ble satt ned et utvalg, de kom med en rapport og den var ikke hemmelig. Vi søkte om mer penger for å kunne utvikle noe som står seg i fremtiden. Vis meg den bedriften med tilsvarende kompleksitet som ikke har en utfordring i disse dager.

Politikkens rolle

Hans forhold til kulturminister Linda Hofstad Helleland har vært anstrengt. Flere ganger har han vært innkalt til ministerens kontor for forklare det som blir kalt hemmelighold og manglende åpenhet. Hun var ikke alltid fornøyd med svarene. I fjor vår førte det til at man opprettet det såkalte Bernander-utvalget. Det skulle se på hvor åpent idrettsforbundet egentlig er.

Kulturministeren kommer fra Høyre. Idrettsstyret har en rekke profilerte politikere fra Arbeiderpartiet. Tvedt selv har en fortid som både fylkesordfører og ordfører for Arbeiderpartiet. Tidligere finansminister i flere Ap-regjeringer, Sigbjørn Johnsen, sitter i styret. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell sitter også i styret.

– Har du noen gang hatt på følelsen at det var lettere å angripe deg og dere ettersom du også er en partipolitisk motstander?

– Nei, svarer han kontant og legger til:

– Norsk idrett er politisk, men ikke partipolitisk.

Var dårlig forberedt

49-åringen kom på mange måter som en vind inn i norsk idrett. Han ønsket å være til stede overalt, og han hadde visjoner. Han snakket med alle, han smilte, lo og var raus både med skryt og bamseklemmene.

Men etter hvert som problemene tårnet seg opp i fjor, dukket det opp en annen Tom Tvedt. Han virket usikker i intervjuer. Det toppet seg da han på direkten i Dagsrevyen 3. oktober i fjor maktet å gi det samme svaret på stort sett alle spørsmål fra journalisten, Ingerid Stenvold.

Det samme gjentok seg for en uke siden etter krisemøtet på Gardermoen. Han fikk 11 spørsmål og svarte det samme på alle unntatt et par av dem.

– Det intervjuet i NRK har jeg sagt var min feil. Jeg var rett og slett ikke forberedt. Det som skjedde på Gardermoen kunne jeg ha unngått ved å gå rett forbi journalistene. Men jeg ønsket å være høflig. Jeg fikk kjeft fra Niels for at jeg ikke gjorde det, sier han og viser til sin nytilsatte kommunikasjonssjef Niels Røine.

– Det blir ikke et slikt intervju en tredje gang, sier kommunikasjonssjefen, som fulgte med i samtalen mellom Tvedt og Aftenposten.

